Geschäftsaufgabe in der Esslinger Innenstadt: Saturn-Markt im Einkaufszentrum schließt

1 Der Saturn-Elektrofachmarkt im ES in Esslingen schließt am 17. August die Türen. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

Die Tage des Saturn-Elektrofachmarkts im Esslinger Einkaufszentrum ES sind gezählt. Am 17. August ist wohl der letzte Verkaufstag. Die Zukunft der Verkaufsfläche ist noch unklar.











Die Elektronik- und Technikhandelskette Saturn schließt die Filiale im Esslinger Einkaufszentrum Das ES. Das bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens. Der letzte Verkaufstag wird nach ihren Worten voraussichtlich am 17. August 2024 sein. Der Media Markt im Esslinger Neckar Center bleibt bestehen. Beide Unternehmen sind in einer Holding zusammengeschlossen. Nach dem Aus für das Traditionskaufhaus Karstadt und das Modehaus Kögel zeichnet sich nun ein weiterer Leerstand ab. Wie es auf der frei werdenden Geschäftsfläche weitergeht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.

„Bestehende Reparatur-, beziehungsweise Garantieleistungen sowie mögliche Serviceaufträge können Kunden künftig über den Media Markt Esslingen abwickeln“, teilte die Sprecherin von Saturn mit. Dieser Elektrofachmarkt ist im Neckar Center in Esslingen-Weil an der Bundesstraße. Dort gibt es viele Parkplätze. Mit dem Bus ist dieses Geschäft auch zu erreichen. Was ist der Grund für die Schließung der Verkaufsfläche in Top-Lage im Einkaufszentrum ES, das direkt gegenüber dem Bahnhof in zentraler Lage liegt? „Trotz aller Bemühungen von Geschäftsführung und Mitarbeitenden konnten wir keine wirtschaftlich zufriedenstellende Fortführungsperspektive für den Markt entwickeln“, sagt die Sprecherin. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sei die Schließung des Marktes daher unausweichlich.

25 Mitarbeitende sind vom Aus betroffen

Von dem Aus sind 25 Mitarbeitende betroffen. 16 Jahre lang hätte die Belegschaft alles getan, um sich am zentralen Standort in der Esslinger Innenstadt zu behaupten. „Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden nach Kräften, eine Weiterbeschäftigung in anderen Märkten oder in der Unternehmensgruppe zu finden.“ Vielen Mitarbeitenden konnten nach Auskunft des Unternehmens bereits Anschlussbeschäftigungen in den umliegenden Märkten angeboten werden.

Im Einkaufszentrum an der Berliner Straße haben große Unternehmen wie die Modeketten C & A, H & M und viele weitere Geschäftsflächen angemietet. „Was nach dem Wegzug von Saturn geplant ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, sagte Centermanager Steffen Zanke.