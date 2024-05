Gemeinderatswahl in Ostfildern: Junge Leute wollen in den Gemeinderat

1 Wer tagt nach der Kommunalwahl am 9. Juni im Stadthaus von Ostfildern? Foto: Horst Rudel

Einige Schüler und Studierende sind unter den Kandidaten für den Gemeinderat Ostfildern zu finden. Durch die rege Jugendbeteiligung in der Stadt will der Nachwuchs Verantwortung übernehmen.











Im Ostfilderner Gemeinderat streben etliche junge Leute nach einem Mandat. Aus Altersgründen treten einige verdiente Kommunalpolitiker nicht mehr an. Die Fraktionen und Die Linke haben es aber geschafft, einige junge Leute zur Kandidatur bei der Gemeinderatswahl am 9. Juni zu bewegen. Dass das Interesse beim politischen Nachwuchs groß ist, liegt auch an der Jugendvertretung im Gemeinderat. 26 Mandate sind in der Großen Kreisstadt zu vergeben.