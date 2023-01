1 Sofiya Muzyka, Josef Kollmitzer, Yevheniia Zhytikova mit ihren Enkelinnen Valeria und Veronika und Tochter Olha (von links). Foto: Ines Rudel/l

Mit seiner Patchwork-Familie auf Zeit lebt der Rentner Josef Kollmitzer seit April 2022. Er lebt mit fünf Frauen aus der Ukraine und integriert sie in den deutschen Alltag.















Ausflüge in die Alpen oder in die Natur rund um Stuttgart genießt Sofiya Muzyka. Doch sie weiß, dass zur selben Zeit die Menschen im Krieg in der Ukraine um ihr Leben fürchten. Die Lehrerin aus Lviv oder Lemberg lebt seit April 2022 mit vier weiteren Frauen aus ihrer Familie bei Josef Kollmitzer in Neuhausen. Er kümmert sich um Behördengänge und macht die Frauen mit dem Alltag in Deutschland vertraut. „Wir helfen uns gegenseitig“, schwärmt die Pädagogin, die sich nichts sehnlicher wünscht, als wieder in ihrem Beruf arbeiten zu dürfen. Deshalb konzentrieren sie und ihre Großcousine Olha Zhytikova sich mit voller Kraft auf den Deutschunterricht. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.