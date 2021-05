1 Unterwegs mit dem E-Scooter (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Soeder

Die Elektroroller prägen zunehmend das Stadtbild – doch neben Fahrspaß bergen sie auch unterschätzte Gefahren. Muss jetzt etwa zwingend ein Helm her?

Stuttgart - Die Zahl der Unfälle mit E-Scootern steigt und steigt – und auch am Wochenende hat es einen Fahrer auf einem pfeilschnellen Elektroroller böse erwischt. Vom Notarzt versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste ein 46-Jähriger, als er am Samstag in Heumaden mit seinem Gefährt zu Fall kam. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der abschüssigen Mannspergerstraße in Richtung Lederberg unterwegs, als er laut Polizeiprotokoll „vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit“ die Kontrolle verlor und auf den kleinen Rädern ins Schlingern geriet. Beim Sturz wurde er schwer verletzt. Hätte ein Helm Schlimmeres verhindern können? „Eine Helmpflicht besteht jedenfalls für solche Fahrzeuge nicht“, sagt ein Polizeisprecher.