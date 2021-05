1 Kann die Gastronomie in Stuttgart am Montag wieder starten? Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Sollte die Inzidenz in Stuttgart bis Samstag unter 100 bleiben, „gibt es das Pfingstwunder“, sagt Stadtsprecher Sven Matis. Dies heißt: An Pfingstmontag dürfte die Gastronomie dann wieder öffnen – vorerst nur bis 21 Uhr.

Stuttgart - Was im Kreis Böblingen schon jetzt möglich ist, könnte in Stuttgart an Pfingstmontag wahr werden. „Ab Montag, 0 Uhr, sind Öffnungen möglich, wie sie die Landesverordnung vorsieht, wenn die gemeldete Inzidenz unter 100 liegt“, erklärt Sven Matis, der Sprecher der Stadt Stuttgart, auf Anfrage unserer Zeitung. Und weiter sagt er: „Wir planen, dies entsprechend am Samstag bekannt zu geben, wenn es die gemeldeten Infektionen erlauben.“

Geöffnet werden darf vorerst nur bis 21 Uhr

Dazu hat es am Donnerstag um 11 Uhr eine Sitzung im Rathaus der beteiligten Behörden gegeben. Die Entscheidung wird viele erfreuen. Bereits am Pfingstmontag könnte es losgehen. Geimpfte, Genesene und Getestete können dann Gastronomie im Außen- und im Innenbereich besuchen – vorerst aber nur zwischen 6 und 21 Uhr. „In Innenräumen ist ein Gast je 2,5 angefangene Quadratmeter Gastraumfläche erlaubt“, erklärt Sven Matis, „im Außenbereich gilt keine Personenbegrenzung.“ Im Innen- und Außenbereich seien die Plätze so anzuordnen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet sei. Liefer- und Abholdienste dürfen auch zwischen 21 und 6 Uhr ihrer Arbeit nachgehen.

Stuttgarter Gastronomen freuen sich über diese Nachricht aus dem Rathaus. Stefan Schneider hat am Donnerstag umgehend damit begonnen, in seinem Palast der Republik die Zapfanlage zu reinigen, alles zu testen und die alten Bierfässer im Keller zu entsorgen. In Kürze werden die neuen Fässer geliefert. Am Pfingstmontag will er auf jeden Fall dabei sein und endlich wieder Gäste empfangen. „Die Kontrolle wird etwas kompliziert, noch ist nicht alles klar, wie es vonstatten gehen soll“, sagt Schneider. Aber es sei höchste Zeit, nach den langen Monaten der Schließung wieder starten zu können.

Sein Kollege Patrick Witz von der Fou Fou Bar im Leonhardsviertel freut sich ebenfalls, versteht allerdings nicht, warum um 21 Uhr Feierabend sein soll. „Wenn wir um 21 Uhr schließen, gehen die Leute danach in Gruppen zum Weitertrinken nach Hause“, vermutet er. Ein Treffen in kontrolliertem Rahmen sei immer besser.