Gastronomie in Stuttgart: Sir Waldo Weathers schließt seinen Kiosk am Fernsehturm

Sir Waldo Weathers schließt seinen Kiosk am Fernsehturm

Gastronomie in Stuttgart

1 Daniela Merz und Sir Waldo Weathers verabschieden sich nach fast fünf Jahren vom Fernsehturm. Foto: /Jacqueline Fritsch

Der US-Musiker Sir Waldo Weathers, der früher Saxofon bei James Brown spielte, gibt mit Partnerin Daniela Merz schweren Herzens am Fernsehturm seinen Kiosk auf – aus Kostengründen. Damit verschwindet auch ein Kulturtreff.











Für Staunen in der Musikszene hatte vor knapp fünf Jahren die Nachricht gesorgt, dass der heute 73-jährige Waldo Weathers auf seine alten Tage als Gastronom neu startet. In dem kioskähnlichen Häuschen beim Fernsehturm und Gazi-Stadion bot der Saxofonist, der bei James Brown spielte, mit seine Managerin und Lebensgefährtin Daniela Merz US-typische Gerichte, sogenannte Soul Snacks, an. Dazu baten sie regelmäßig zu Konzerten vor dem Imbiss im Freien.

Kaum waren die beiden gestartet, erfasste eine Pandemie das Land. Nur noch Speisen zum Mitnehmen waren erlaubt, was die Umsätze des Paares nach oben brachte. Als die Verbote wegen Corona aufgehoben wurden, gingen die Geschäfte immer schlechter. „Im vergangenen Jahren hatte wir sehr schlechtes Wetter“, sagt Daniela Merz, „da kamen immer weniger.“

Weil auch die Energiekosten unaufhaltsam stiegen („Wir mussten zuletzt dreimal so viel bezahlen wie bei unserem Start“), nun die Umsatzsteuer auf 19 Prozent erhöht wird und die Leute „weniger Geld haben und sparen müssen“, sei kaum noch was zum Verdienen übrig geblieben. Auch von Kickers-Spielen habe der Kiosk nicht profitiert. „In dem Bereich, wo wir sind, sind nur die Fans der Gastmannschaften“, erklärt die Betreiberin, „die Kickers-Fans befinden sich in eier anderen Zone.“

Obendrein habe man in der Stadt keine Unterstützer gefunden. So musste das Paar ein Zelt wieder abbauen, das es vor dem Imbiss aufbauen ließ, damit man auch bei schlechten Wetter konsumiert konnte.

„Es fällt uns extrem schwer“, erklärt Daniela Merz, „wir haben den Imbiss mit Herzblut betrieben.“ Doch leider hätten sie keine andere Wahl und müssten aufhören. Das Häuschen, zu dem die öffentlichen Toiletten auf der Rückseite gehören, steht nun leer. Besitzerin ist die Stadt Stuttgart, die diese Immobilie als den früheren Formel-1-Manager Willi Weber untervermietet hat. Wie es heißt, wurde noch kein neuer Pächter für den Kiosk gefunden.

Fünfmal im Jahr haben Weathers und Merz Live-Musik vor dem Imbiss veranstaltet. Dies hatte die Stadt nach Streit darum und nach Unterschriftenlisten erlaubt. Bis zu 500 Besucher kamen. Diese Veranstaltungen sollen künftig fortgeführt werden, möglicherweise in einer Kneipe auf der Waldau.

Der Dank von Daniela Merz gilt dem Degerlocher Bezirksvorsteher Colyn Heinze, der sich stets für den Kulturtreff am Fernsehturm eingesetzt habe. Für Heinze ist der Abschied von Weathers nach fast fünf Jahren „eine traurige Nachricht zum Start im neuen Jahr“. Er will sich dafür einsetzen, dass dieser zentrale Treffpunkt fortgesetzt werden könne.