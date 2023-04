1 Noch ist das Kunstgebäude wegen der Sanierung geschlossen – damit auch die Gastronomie an einem altehrwürdigen Ort. Foto: /ubo

Bei schönem Wetter gab es kaum etwas Schöneres, als unter den Arkaden des Kunstgebäudes zu sitzen – mit Blick auf den Schlossplatz. Viele wird dies freuen: Das Café Künstlerbund erlebt sein Comeback. Was ist geplant?















Die Gastronomie im Kunstgebäude hat eine lange Tradition. Bereits zur Eröffnung vor 110 Jahren beherbergte das nach den Plänen von Theodor Fischer erbaute Domizil der Stuttgarter Kunst nicht nur Ausstellungsräume, sondern auch ein Restaurant und eine Kegelbahn. Große Feierlichkeiten, vor allem die „berühmten Künstler- und Faschingsfeste“, so steht es am Bauzaun, sind hier gefeiert worden.

Doch dann zerstörte der Krieg das Gebäude, von dem nur der goldene Hirsch und die Kuppel, auf der er steht, erhalten blieben. Nach dem Wiederaufbau gab es zunächst nur Ausstellungsflächen im Altbau. Später betrieb der vor 125 Jahren gegründete Künstlerbund, der im Kunstgebäude beheimatet ist, im ersten Stock ein Café, das vor allem im Sommer mit seinen Außenplätzen unter den Arkaden sehr beliebt war.

Das Café des Kunstgebäudes wird ins Erdgeschoss verlegt

Bisher musste man zum gastronomischen Innenleben des Kunstgebäudes eine Treppe hochgehen. Dies wird sich künftig ändern. „Im Zuge der Sanierungsmaßnahme wird das Café im Kunstgebäude an den historischen Standort im Erdgeschoss in Richtung Stauffenbergstraße verlegt, mit einem Außenbereich entlang der Stauffenbergstraße und am Schlossplatz“, erklärt Sebastian Engelmann, Sprecher des Finanzministeriums, unserer Redaktion. Das Café bekommt also einen neuen Eingang und wird dank des Umzugs vom ersten Stock ins Erdgeschoss aufgewertet, damit wohl auch heller und größer.

Mit den jetzt bekannt gewordenen Plänen zum Comeback dürfte die Gastronomie im Kunstgebäude für Wirtinnen und Wirte mindestens so attraktiv sein wie das Grand Café Planie am Karlsplatz, das ebenfalls dem Land gehört und ebenfalls gerade umgebaut wird. Noch ist nicht entschieden, wer bei dem einen wie dem anderen Projekt das Rennen macht. Und bei beiden Gastrobetrieben gibt es eine weitere Übereinstimmung: Da wie dort verzögert sich die geplante Sanierung.

Wann wird das Kunstgebäude wieder öffnen?

Der Umbau des Kunstgebäudes, das am 8. Mai seinen 110. Geburtstags feiert, sollte eigentlich schon in diesem Jahr fertig sein. So steht es auf dem Schild am Bauzaun. Ministeriumssprecher Sebastian Engelmann nennt nun folgenden Zeitplan: „Stand heute ist der Probebetrieb im ersten Quartal 2024 vorgesehen. Die Fertigstellung der Außenanlagen ist für das zweite Quartal 2024 geplant.“

Für die neue Gastronomie im Kunstgebäude werde gerade das Exposé und das neue Konzept erarbeitet, erklärt Engelmann und blickt nach vorne: „Stand heute soll die Ausschreibung der Neuverpachtung im dritten Quartal 2023 erfolgen. Davon ausgehend ist es das Ziel, bis Ende 2023/Anfang 2024 das Verfahren abzuschließen.“