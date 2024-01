Gartenhallenbad in Leinfelden: Alte Schwimmhalle wird zur Kulisse für eine Großübung

1 Feuerwehrleute bergen Verletzte aus dem Hallenbad. Was täuschend echt aussieht, war eine lange geplante Übung. Foto: /Philipp Braitinger

In Kürze beginnt der Abriss des Gartenhallenbads in Leinfelden. Zuvor rückten dort am Samstag die Rettungskräfte an – und probten für einen Ernstfall.











Es zählte jede Minute. Am Samstag führte die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen gemeinsam mit dem Roten Kreuz und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) eine Großübung im Hallenbad in Leinfelden durch. Das Szenario: In dem Gebäude ist ein Brand ausgebrochen, es gibt zahlreiche Verletzte. „Die Menschenrettung hat oberste Priorität“, betonte der Feuerwehr-Stadtkommandant Frank Luz. Insgesamt waren rund hundert Rettungskräfte beteiligt.