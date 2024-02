Gartengrundstück in Neuhausen: Polizei schnappt zwei jugendliche Randalierer

1 Die Beamten erwischte die Jugendlichen auf frischer Tat und übergab sie an die Erziehungsberechtigten. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Beamte der Polizei haben am Dienstag in Neuhausen (Kreis Esslingen) zwei Jugendliche beobachtet, die an einer Gartenhütte Latten abbrachen und verbrannten. Die beiden sollen auch für Sachbeschädigungen in der vergangenen Woche verantwortlich sein.











Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Neuhausen (Kreis Esslingen) zwei Jugendliche geschnappt, die für mehrere Schäden an Gartenhütten verantwortlich sein sollen. Nach Angaben eines Sprechers beobachteten die Beamten die beiden, wie sie Bretter von der Wand eines Gartenhauses abbrachen und verbrannten.

Die Jugendlichen waren einer Polizeistreife gegen 15 Uhr im Gebiet Märzenäcker aufgefallen. Offenbar hatten sie zuvor auch eine Gartentür aufgebrochen und eine Schaukel und mehrere Pfosten beschädigt. Bei den Ermittlungen stellten die Beamten dann fest, dass dieselben Jugendlichen möglicherweise auch für zwei weitere Sachbeschädigungen an Gartenlauben in Denkendorf verantwortlich sind. Die Polizei gibt an, der Schaden liege insgesamt im vierstelligen Bereich. Die Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben und entsprechend angezeigt.