Vandalismus in Denkendorf: Unbekannte verwüsten Gartenlaube

Vandalismus in Denkendorf

1 Die Sachbeschädigung passierte zwischen Sonntag und Mittwoch. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, nachdem Unbekannte in Denkendorf (Kreis Esslingen) in der Nähe des Erlachsee eine Gartenhütte beschädigt haben.











Link kopiert

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen in Denkendorf (Kreis Esslingen) eine Laube auf einem Gartengrundstück im Gebiet Erlachhof verwüstet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Erst am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr bemerkten die Besitzer, dass in die Hütte eingebrochen worden war. Unbekannte waren gewaltsam eingedrungen und hatten Türen zerstört, Fenster eingeschlagen und Mobiliar angezündet. Ob sie auch etwas stahlen, ist noch unklar. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 700 Euro. Unter der Telefonnummer 071 58/951 60 bitten die Ermittler Personen, die zwischen 17 Uhr am Sonntag und Mittwochabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Zeugenhinweise.