Galatasaray ist türkischer Meister: Feiernde Fans verwandeln Stuttgarter Schlossplatz in gelb-rotes Meer

Feiernde Fans verwandeln Stuttgarter Schlossplatz in gelb-rotes Meer

9 Hunderte Fans des türkischen Fußballvereins Galatasaray Istanbul versammelten sich spontan auf dem Stuttgarter Schlossplatz, um zu feiern. Foto: Andreas Rosar

Galatasaray ist am Sonntag zum 24. Mal türkischer Fußballmeister geworden. Am letzten Spieltag sicherte sich der Verein mit einem 3:1-Sieg gegen Konyaspor den Titel. Hunderte Fans versammelten sich spontan auf dem Stuttgarter Schlossplatz, um zu feiern.











Wer türkische Fußballfans kennt, weiß, welch hohen Stellenwert der Fußball für sie hat. Auch in Deutschland wird mit dem Lieblingsverein in der Türkei mitgefiebert. Am Sonntag gewann der Rekordmeister Galatasaray Istanbul gegen den Abstiegskandidaten Konyaspor mit 3:1. Damit gewann „Cimbom“, wie der Verein liebevoll von den Fans genannt wird, die Meisterschaft. Noch vor einer Woche sah das ganz anders aus, als Galatasaray im direkten Duell gegen den Erzrivalen Fenerbahce mit 0:1 verlor und der Titelkampf damit bis zum letzten Spieltag offen blieb.

Fenerbahce gewann zwar sein Heimspiel gegen Absteiger Istanbulspor mit 6:0, hätte aber den türkischen Rekordmeister Galatasaray nur bei einer Niederlage zum Saisonabschluss von der Spitze verdrängen können.

Fans hätten sich spontan zusammengefunden

Umso größer war die Freude über den heutigen Sieg nicht nur bei den Galatasaray-Fans in der Türkei. In Stuttgart nahmen mehrere hundert Fans den Titelgewinn zum Anlass, um sich spontan auf dem Schlossplatz zu treffen und gemeinsam zu feiern. Zuvor waren Fans mit Autokorsos und Hupkonzerten durch die Stadt gezogen, um ihrer Freude Ausdruck zu verleihen.

Der Autokorso der jubelnden Galatasaray-Fans zog durch die Stuttgarter Innenstadt. Foto: Andreas Rosar

Die Polizei teilte auf Anfrage mit, dass keine Versammlung angemeldet worden sei. Die Fans hätten sich spontan zusammengefunden. Etwa 20 bis 30 Polizisten seien vor Ort und überwachten das Geschehen auf dem Schlossplatz. Bisher sei alles ruhig geblieben.

Die Fans befinden sich derzeit noch auf dem Schlossplatz. Wie lange die Feier noch andauern wird, ist noch unklar (Stand: 21.37 Uhr).