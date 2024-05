Fußball – Zusammenfassung: Im Gleichschritt an der Spitze

1 Der Aufstiegskampf in der Bezirksliga bleibt weiter spannend. Foto: oh

Die Bezirksligisten FV Neuhausen sowie der SV Ebersbach gewinnen ihre Partie jeweils mit 3:0. Während der TSV Berkheim wohl nicht mehr von der Spitzenposition weicht, haben der TSV Baltmannsweiler, die SG Eintracht Sirnau und der TSV Köngen II das Ziel Klassenverbleib im Blick. In der Kreisliga B 2 steht kommende Woche ein Endspiel an.











Auch am vorletzten Spieltag geben sich die Aufstiegsaspiranten in der Bezirksliga keine Blöße. Der FV Neuhausen und der Konkurrent SV Ebersbach siegten jeweils mit 3:0. Aufregende Schlussphasen sahen die Zuschauer in den Spielen zur Meisterschaft in der Kreisliga A (siehe Spiele der Woche). Der TSV Baltmannsweiler, die SG Eintracht Sirnau und der TSV Köngen II haben bis zum kommenden und letzten Spieltag die Hoffnung, nicht in die Kreisliga B abzusteigen. Der FV Plochingen II dagegen muss nach einjährigem Intermezzo fast sicher wieder zurück in die Kreisliga B. Spannung verspricht der letzte Spieltag besonders in der Kreisliga B, Staffel 2. Die Aufstiegsaspiranten TSV Notzingen und TB Ruit treffen direkt aufeinander.