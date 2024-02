Fußball – Vorschau: Fußballer erwarten starken Gegenwind

1 Das Derby zwischen dem VfB Oberesslingen/Zell und der TSG Esslingen verspricht eine spannende Begegnung. Foto: /Herbert Rudel

Für die Bezirksliga-Fußballer des TSV RSK Esslingen geht es gegen Schlusslicht TV Unterboihingen um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die TSG Esslingen möchte mit einem Sieg gegen den VfB Oberesslingen/Zell weiterhin an der A-Liga-Spitze bleiben.











Link kopiert

Nach dem Hinrunden-Nachholspieltag am vergangenen Wochenende geht es für die Amateurfußballer der Region am Sonntag mit den Begegnungen der Rückrunde weiter. Bezirksligist TSV RSK Esslingen trifft im Kellerduell auf den TV Unterboihingen. Für den TSV RSK geht es darum, den Abstand auf die voraussichtlichen drei Abstiegsränge zu bewahren. In der Kreisliga A erwartet der Drittplatzierte TV Nellingen laut Pressewart Peter Hirma gegen den TSV Wendlingen „viel Gegenwind“ – und das nicht nur, weil die Wetterfrösche für den kommenden Sonntag regnerische und windige Bedingungen prophezeien.