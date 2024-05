Fußball – Vorschau: Favoriten stehen vor „Mammutaufgaben“

1 Bezirksligist FV Neuhausen will mit einem Sieg über den TSV Köngen den Verfolger SV Ebersbach weiter auf Abstand halten. Foto: /Archivfoto/Herbert Rudel

Die Fußballer des Spitzenreiters TSV Berkheim und des Verfolgers VfB Reichenbach streiten sich im Fernduell um den Aufstieg in die Bezirksliga. Auch Bezirksliga-Primus FV Neuhausen muss seine Hausaufgaben erledigen, bevor es in das letzte Spiel geht.











Zwei Spieltage müssen die Fußballamateurteams der Region noch überstehen, bevor die Saison ein Ende findet und es in die Sommerpause geht. Bis dahin sind einige Entscheidungen an der Spitze und in den unteren Regionen der Tabellen noch nicht gefallen. Landesligist FC Esslingen steht genauso wie der FV Neuhausen II in der Kreisliga B 1 als vorzeitiger Meister sowie Aufsteiger fest und kann die übrigen Spiele lockerer angehen. In der Bezirksliga, Kreisliga A und auch in der B 2 ist das letzte Wörtchen in den Zweikämpfen an der Spitze noch nicht gesprochen.