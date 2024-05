Fußball – Kreisliga B 1: Unbändiger Wille führt zum Meistertitel

1 Die Meistershirts sind bereits gedruckt: Die Fußballer des FV Neuhausen II feiern den Aufstieg in die Kreisliga A. Foto: FV Neuhausen

Die Fußballer des FV Neuhausen II feiern bereits vier Spieltage vor dem Ende der Saison den Kreisliga-B-Titel und steigen in die Kreisliga A auf.











Ein beachtlicher Zwölf-Punkte-Vorsprung auf den Zweiten TSV Denkendorf II und lediglich zwei Niederlagen stehen bei den Fußballern des Spitzenreiters FV Neuhausen II in der Kreisliga-B-1-Tabelle zu Buche. Zwar sind noch zwei Spiele offen, bevor die Saison zu Ende geht, die FVN-Kicker blicken jedoch derweil schon auf eine starke Spielzeit zurück. Denn bereits vier Spieltage vor Schluss krönten die Neuhausener die Runde – nach dem 6:1-Sieg über den GFV Odyssia Esslingen – mit dem Meistertitel sowie dem Aufstieg in die Kreisliga A. „Das spricht für das Team. Jeder hat mitgezogen und der unbändige Wille war dann schlussendlich ausschlaggebend, dass wir vorzeitiger Meister geworden sind“, betont Josip Colic, der spielende Co-Trainer des ersten Teams, der bei der Zweiten in den vergangenen Partien aushalf, und ergänzt mit einem Lächeln: „Wir sind dann von Esslingen nach Neuhausen gefahren und haben dort mit Freunden sowie der Familie ordentlich die Sau herausgelassen.“