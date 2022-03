1 Wernau Volkan Aslan trifft zum 3:0 und trägt so zum verdienten Sieg bei. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Wernau besiegt zuhause den TSV Berkheim mit 4:2. Berkheim versucht nach der Pause, das Spiel zu drehen, aber das gelingt dem Team nicht mehr.















Link kopiert

Zwei verschiedene Hälften gab es laut Harald Mangold, dem Trainer des TSV Wernau, beim 4:2 (3:0)-Sieg gegen den TSV Berkheim in der Fußball-Kreisliga A. „In der ersten Hälfte haben wir so gespielt, wie wir es uns vorgenommen hatten: Wir sind hoch angelaufen, früh angelaufen, haben den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen. Und in der zweiten Hälfte haben wir es nicht mehr hinbekommen“, analysierte Mangold.