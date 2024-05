Fußball – Kreisliga A: Berkheim siegt und verschafft sich komfortable Ausgangssituation

1 Berkheims Marco Schindler erzielt in der Nachspielzeit (90+3) das goldene Tor zum 2:1-Sieg. Foto: /Robin Rudel

A-Ligist TSV Berkheim gewinnt beim TV Nellingen mit 2:1 und steht dank des besseren Torverhältnisses bereits einen Spieltag vor Saisonende als Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga fest.











Link kopiert

Durch einen 2:1-Erfolg in der letzten Minute beim TV Nellingen haben die Fußballer des TSV Berkheim den Meistertitel der Kreisliga A und den Aufstieg in die Bezirksliga quasi schon in der Tasche. Die Berkheimer stehen mit drei Punkten Vorsprung und einer Tordifferenz von sage und schreibe 22 Treffern vor dem VfB Reichenbach an der Spitze, der bei seinem Heimspiel gegen den VfB Oberesslingen/Zell nur 2:2 unentschieden spielte. Bei einem Sieg der Rechenbacher wäre es am letzten Spieltag zum Showdown und zur Entscheidung über den Aufstieg gekommen. So aber treten die Reichenbacher im letzten Spiel in Berkheim an und können selbst bei einem Sieg nur noch Punktgleichheit erlangen – aber mehr wohl dann auch nicht. Die Berkheimer Spieler und die vielen mitgereisten Fans feierten nach Abpfiff lautstark mit Musik und Gesang den Sieg, den Titel sowie den Aufstieg in die Bezirksliga. Berkheims Trainer Patrick Bauer mahnte zwar an, dass noch ein Spiel zu spielen ist, verwies aber auch auf das Torverhältnis und lobte seine Spieler: „Es gab in der gesamten Rückrunde kein Ergebnis, das die Jungs nicht aufholen oder drehen konnten. Ich bin sehr stolz auf das Team.“