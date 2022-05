1 Die Mercedes-Benz-Arena wird demnächst mal wieder umgebaut. Foto: Baumann/Julia Rahn

Am 23. Mai rollen die Bagger an. Dann ist die aktuelle Saison der Fußball-Bundesliga samt der Relegationsspiele zu Ende – und der Umbau der Mercedes-Benz-Arena beginnt. Ein großer Bereich der Haupttribüne und der Katakomben entsteht dann neu – und soll zur Fußball-EM in neuem Glanz erstrahlen. Danach soll auch der VfB Stuttgart von den Neuerungen profitieren. Unter anderem von neuen Funktionsräumen, Umkleidekabinen und einem Vip-Bereich, der einen Blick in den Spielertunnel ermöglicht.

Mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft 2024 ist klar: Der Umbau lohnt sich.

Der europäische Fußballverband (Uefa) gab am Dienstag weitere Details zum Spielplan der EM bekannt. Nun ist klar, dass das Eröffnungsspiel in München steigt (wie bei der WM 2006) und das Finale in Berlin (ebenfalls wie 2006). Und auch Stuttgart hat nun Planungssicherheit.

Erinnerungen an 1974, 1988 und 2006

In Wien verkündete die Uefa, dass fünf Partien der EM in der Mercedes-Benz-Arena stattfinden werden – was Frank Nopper frohlocken ließ. „Wir freuen uns als Host City auf fünf spannende Spiele. Das ist ein super Ergebnis, ein fantastischer Erfolg für uns als Gastgeberstadt“, sagte der Stuttgarter Oberbürgermeister.

Vier Gruppenspiele und eine Viertelfinalpartie werden im Wohnzimmer des VfB über die Bühne gehen. Die EM findet vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2024 statt, die Spiele der Gruppen C, A und E in Stuttgart steigen am 16., 19., 23. und 26 Juni. Am 5. Juli geht es dann um den Einzug ins Halbfinale. Die deutsche Mannschaft, die als Gastgeber bereits qualifiziert ist, bestreitet ihr zweites Gruppenspiel (am 19. Juni) in Stuttgart, das erste in München, das dritte in Frankfurt.

Bei der EM 1988 fanden zwei Spiele in Stuttgart statt, bei der WM 1974 vier, bei der WM 2006 waren es sechs Partien – unter anderem das stimmungsvolle Spiel um Platz drei, in dem das deutsche Team Portugal mit 3:1 bezwang.