Fußball – Bezirksliga: TSV RSK Esslingen und Trainer Florian Burkhardt gehen getrennte Wege

1 Der Glaube lebt: Der TSV RSK Esslingen rund um den scheidenden Coach Florian Burkhardt (Mitte) steckt noch im Abstiegskampf. Foto: /Robin Rudel

Fußball-Bezirksligist TSV RSK Esslingen kämpft noch gegen den Abstieg, verkündet aber indes die Trennung von Coach Florian Burkhardt zum Saisonende.











Die Euphorie bei den Fußballern des TSV RSK Esslingen kannte im vergangenen Jahr keine Grenzen, als die TSV-RSK-Kicker im Relegationsfinale gegen die TSG Salach zwar mit 0:3 verlor, aber dennoch in die Bezirksliga aufrückten. Denn der Aufstieg des 1. FC Normannia Gmünd löste eine Kettenreaktion in den unteren Ligen aus. Die Fans feierten mit den Spielern auf dem Albernshausener Rasen und sangen: „Wir verlieren und wir steigen auf.“ Es waren Jubelszenen, die sich in der Region verbreiteten. Inmitten des Trubels stand ein klitschnasser Chefcoach Florian Burkhardt, der sich erst einmal die Scherben einer aus Versehen zerbrochener Bierflasche aus den Haaren kämmen musste, aber trotzdem strahlte. Nach dem Gang in die Bezirksliga kehrte jedoch Ernüchterung ein und die Esslinger sehen sich nach 17 Niederlagen in 26 Spielen mit dem Abstieg sowie der Tatsache konfrontiert, dass Trainer Burkhardt ab der kommenden Saison nicht mehr an der Seitenlinie stehen wird.