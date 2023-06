1 Freud und Leid liegen im Waldstadion in Albershausen für kurze Zeit nah beinander – bis den TSV-RSK-Spieler bewusst wird, dass sie in die Bezirksliga aufgestiegen sind. Foto: /Robin Rudel

Der TSV RSK Esslingen verliert zwar das Fußball-Relegationsfinale gegen die TSG Salach mit 0:3, steigt aber trotzdem auf und feiert ausgelassen mit den zahlreich mitgereisten Fans.















Link kopiert

Es sind kuriose Szenen, die sich im Waldstadion in Albershausen in den letzten Spielminuten des Fußball-Relegationsfinales TSV RSK Esslingen gegen die TSG Salach abspielen: Die zahlreichen TSV-RSK-Anhänger, die mit Fanshirt und Bannern angereist sind, singen „Wir verlieren und wir steigen auf“. Kurz darauf pfeift Schiedsrichter Jonah Hanak die Partie ab und es sind die Salacher, die sich nach dem 3:0-Sieg in den Armen liegen und jubeln. Während die Esslinger auf der anderen Seite gemächlich über den Rasen laufen und erst mal ihre Smartphones in die Hand nehmen. In Sekundenschnelle ist jedoch bei den Spielern der Frust über die Niederlage verflogen. Sie rennen zu den Fans, die sie vehement auffordern, mit ihnen den Aufstieg zu feiern.