Frühlingsfest in Stuttgart: Bei Dirndln aus Württemberg sind Sneaker erlaubt

Frühlingsfest in Stuttgart

Modenschau auf dem Frühlingsfest: Der württembergische Stil soll sich von der bayerischen Tracht abheben.

Das Gegenstück zur bayerischen Lederhose: Auf dem Frühlingsfest haben Models württembergische Trachten zur Schau getragen – und Sneaker dazu getragen.











Models haben bei einer Modenschau am Sonntag auf dem Frühlingsfest in Stuttgart vorgeführt, wie Trachten aus Württemberg aussehen. Auf einem Laufsteg im Albdorf präsentierten Frauen und Männer die Gegenstücke zu Lederhose und Dirndl, die auf dem Oktoberfest getragen werden. Auch wenn die Outfits aus Württemberg sehr an die Trachten aus Bayern erinnern, sollen sich die Kleidungsstücke von der Wiesn-Tracht abheben.

Die Frauen trugen helle Dirndl mit Schleifen. Dazu waren sogar offiziell Sneaker erlaubt – auch wenn dieser Trend nicht bei allen Wasenbesucherinnen und – besuchern gut ankommt. Die Männer hingegen setzten größtenteils auf den klassischen Lederhosen-Look mit Weste.

Nicht nur bei den Schuhen, sondern auch bei den Farben zeigten sich die Designer experimentierfreudig. Es waren nicht nur gedeckte Beigetöne auf dem Laufsteg zu sehen, die Röcke durften auch pinkfarben sein und Männerwesten in Hellblau leuchten.

