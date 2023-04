18 Bunte Blumen in der Stuttgarter City wecken Frühlingsgefühle. Foto: Andreas Rosar /Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Nach dem vielen Grau des Winters machen Sonnenstrahlen und Blumen Vorfreude auf den Sommer. Wir haben ein paar frühlingshafte Impressionen aus der Stuttgarter City zusammengestellt.















Das erste Eis des Jahres schlecken, einen Aperol auf der Terrasse trinken oder auf dem Schlossplatz chillen und Sonne tanken – nach dem grauen Winter genießen die Menschen in Stuttgart das Frühlingserwachen. Der April zeigt sich in den Tagen vor Ostern zwar nicht von seiner warmen, dafür aber sehr sonnigen Seite. Und auch die Temperaturen klettern allmählich nach oben. In unserer Fotostrecke haben wir ein paar frühlingshafte Impressionen aus der Stuttgarter City zusammengestellt.

Bis zu 18 Grad – dieser Tag verspricht viel Sonne

Pünktlich zum Ostersonntag steigt das Thermometer auf 13 bis 14 Grad. Richtig sonnig wird es dann am Ostermontag, wenn sogar Temperaturen um die 18 Grad erreicht werden sollen. In den Tagen nach Ostern pendelt sich die Temperatur laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Stuttgart auf rund 15 Grad ein.

Überall sprießen Blumen aus der Erde

Doch das „schwäbische Kaiserwetter“, also viel Sonne und blauer Himmel, verzückte die Bewohner der Kesselstadt bereits in den vergangenen Tagen. Das helle Licht und die Blumen, die auf den Wiesen und aus den Beeten sprießen, macht Vorfreude auf den Sommer. Die Stuttgarter flanieren durch die Straßen oder gönnen sich in den Cafés und auf den Bänken am Schlossplatz eine kleine Auszeit.