Wetter an Ostern im Raum Stuttgart

1 Über die Feiertage besteht in Stuttgart die Chance auf Sonne und besseres Wetter. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif-Hendrik Piechowski

Die Tage vor Ostern zeigte sich in Stuttgart zwar häufiger die Sonne, jedoch waren die Temperaturen eisig. Wie wird das Wetter über die Feiertage? Ein Tag verspricht besonders schön zu werden.















Morgens gefrorene Autoscheiben und tagsüber Temperaturen zum Frösteln: Das Wetter der vergangenen Tage war trotz Sonne eher unangenehm. Für die bevorstehenden Feiertage ist die Prognose zunächst auch nicht sehr sonnig. In der Nacht zum Karfreitag zieht Regen auf, wie Peter Crouse, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt. Der Feiertag selbst werde wolkig und zum Teil sehr regnerisch. Bei den Temperaturen seien Höchstwerte von zehn Grad zu erwarten.

Der Regen lässt in der Nacht zum Karsamstag dann aber nach, sodass es vormittags noch wolkig ist und gegen Nachmittag auflockert. „Es kann aber immer noch ein paar einzelne Regentropfen geben“, sagt der Wetterexperte. Die Temperaturen am Samstag liegen bei etwa zwölf Grad.

Bessere Aussichten ab Sonntag

Pünktlich zum Ostersonntag wird das Wetter in der Region dann etwas besser. Laut Peter Crouse wird es heiter bis wolkig und bleibt überwiegend trocken. Außerdem steigen die Temperaturen auf 13 bis 14 Grad. Richtig sonnig wird es dann am Ostermontag. Außerdem bleibt es trocken und „es wird allmählich wärmer, bis zu 18 Grad sind drin“, sagt Peter Crouse. In den Tagen nach Ostern pendelt sich die Temperatur voraussichtlich auf rund 15 Grad ein.

Eine weitere gute Nachricht: Während der Feiertage soll es keinen Luftfrost mehr geben. Das heißt, dass Autoscheiben in der Nacht ab Karfreitag nicht mehr gefrieren werden. „Am Boden besteht aber weiterhin Gefahr auf Frost, dort ist es in der Nacht noch zu kalt“, sagt der Experte des Deutschen Wetterdiensts.