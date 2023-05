1 Grätsch (links) und Sistermans-Wehmeyer pflanzen nur, wenn es nötig ist. Foto: Roberto Bulgrin

Für Spaziergänger ist der Frühling im Wald eine Wonne. Für Förster bedeutet die Saison einiges an Arbeit. Zwei Waldexperten aus Lichtenwald berichten, worauf es derzeit ankommt.















Langsam rollt der Geländewagen von Förster Steffen Grätsch über einen der zahlreichen Waldwege in Lichtenwald. Einige Sonnenstrahlen kämpfen sich durch das dichte Blätterdach und verleihen diesem Ort einen magischen Glanz. War der Wald vor kurzem noch grau und vom Winter gezeichnet, fängt nun alles an zu blühen. Die Bäume seien gerade im Saft, erklärt der 34-jährige Förster. Die Temperaturen sind noch mild. In dieser Jahreszeit mache die Arbeit besonders viel Spaß, sagt Grätsch.