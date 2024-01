Früheres Eberspächer-Werk abgerissen: Das neue TKE-Gelände entsteht in Oberesslingen

1 Schuttberge liege da, wo früher das Eberspächer-Werk 3 war. Foto: Roberto Bulgrin

In Esslingen auf einem früheren Eberspächer-Gelände entsteht derzeit das neue Werk von TK Elevator. Der Aufzugbauer hatte 2023 bekannt gegeben, von Neuhausen nach Esslingen umzuziehen. Wie sieht es auf der Baustelle in Oberesslingen aus?











TK Elevator (TKE) will von Neuhausen nach Esslingen umziehen. Und zwar an die Stelle, an der sich das vor zwei Jahren geschlossene Werk 3 von Eberspächer in Oberesslingen befunden hatte. Der Aufzugbauer hatte seine Pläne im August vergangenen Jahres bekannt gegeben. Eigentümer des Geländes in der Zeppelinstraße ist seit Ende August die Düsseldorfer Firma Greenfield Development, die nun das neue Werk baut und an TKE vermietet.

Ende 2024 soll der Rohbau stehen

Wo einst Standheizungen produziert worden waren, liegen derzeit nur noch Schuttberge. Wie Andreas Kiele-Dunsche, Geschäftsführer der Projektgesellschaft von Greenfield Development erklärt, werde das Abbruchmaterial zerkleinert, recycelt und teilweise im Neubau eingesetzt. In den kommenden Wochen beginnen die Gründungsarbeiten für die neuen Gewerbegebäude mit Produktions- und Bürobereichen mit einer Nutzfläche von 33 000 Quadratmetern. Der Rohbau soll Ende 2024 stehen. „Der Einzug ist weiterhin für Frühjahr 2025 geplant“, sagt Kiele-Dunsche. Greenfield investiere knapp 70 Millionen Euro.