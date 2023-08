1 Bereits im Jahr 2025 soll der Umzug stattfinden. Foto: Ines Rudel

Die Schließung des Werks des Aufzugbauers TK Elevator auf den Fildern wurde bereits Ende vergangenen Jahres bekannt gegeben. Wo der Neuanfang stattfinden soll, blieb lange im Dunkeln. Jetzt ist klar: In Esslingen wird ein neues Werk entstehen.















Erst Stellenabbau, jetzt der Neubeginn: Das wirtschaftlich angeschlagene Werk in Neuhausen des Aufzugbauers TK Elevator erlebt turbulente Zeiten. Ende vergangenen Jahres erfuhren die Mitarbeiter, dass 500 von 800 Angestellten gehen müssen und das Werk umziehen wird. Auch wenn bereits angekündigt war, dass der Umzug in einem Umkreis von 30 Kilometern stattfinden wird, hielt sich das Unternehmen lange bedeckt, wo es hingehen wird. Am Donnerstagmorgen gab TK Elevator bekannt: Es geht nach Esslingen. Genauer: Auf dem Gelände eines geschlossenen Werks der Firma Eberspächer in der Zeppelinstraße soll ein neues Exzellenzzentrum entstehen. „Mit diesem neuen Standort investieren wir in weltweit gefragte Wachstumsbereiche“, sagt Bora Gülan, der CEO für das TK Elevator Geschäft in Europa und Afrika.