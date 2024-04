Frisch Auf Göppingen schlägt HSG Wetzlar: Team von Markus Baur feiert souveränen Heimsieg

14 Freudentänzchen in Grün und Weiß: Frisch Auf feiert nach dem Heimerfolg gegen Wetzlar. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen lässt dem Tabellennachbarn HSG Wetzlar beim 32:27 vor 4200 Zuschauern in der EWS-Arena keine Chance. In den restlichen fünf Saisonspielen wird noch ein einstelliger Platz angestrebt.











Die ganz große Brisanz steckte nicht mehr in diesem Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Mittelfeld der Handball-Bundesliga. Am Ende setzte sich mit Frisch Auf Göppingen gegen die HSG Wetzlar das Team mit 32:27 (16:13) souverän durch, das auf der Zielgeraden dieser recht enttäuschend verlaufenen Saison ein bisschen mehr gutzumachen hat.

Acht Heymann-Tore

„Wir waren von Anfang an hellwach, wir standen in der Abwehr gut und spielten vorne effektiv“, sagte Rückraumspieler Sebastian Heymann, mit acht Toren bester Frisch-Auf-Werfer vor den Außen Marcel Schiller (5/2) und Andreas Flodman (4). Für die HSG trafen der Slowene Domen Novak (11/7) und der künftige Stuttgarter Lenny Rubin (7) am besten. „Ich bin super happy, wir haben fast über die gesamten 60 Minuten eine konstant gute Leistung gezeigt“, sagte Trainer Markus Baur.

Vor 4200 Zuschauern in der EWS-Arena konnte Frisch Auf einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg feiern. Zu Beginn gab der starke Torwart Marin Sego mit seinen Glanzparaden viel Sicherheit. Eine 15:9-Führung (25.) gab Göppingen jedoch fast her. Doch nach dem 16:15 (32.) drehten die spielfreudigen Grün-Weißen wieder auf. Beim 30:22 (53.) war die Partie endgültig entschieden. „Bei uns brachen alle Dämme, Frisch Auf wurde immer sicherer. Wir waren heute klar schlechter, Göppingen klar besser“, so das Fazit von HSG-Coach Frank Carstens.

Frisch Auf steht nun mit 23:35 Punkten auf Platz zwölf – und der beste Torschütze gab fünf Spieltage vor Saisonende die Marschroute aus: „Wir wollen weiter punkten. Mein Ziel ist es, am Ende einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen“, sagte Heymann. Die nächste Chance bietet sich am 26. April (20 Uhr) im Spiel beim Tabellen-Siebten TSV Hannover-Burgdorf. Die Göppinger Auswärtsbilanz (5:23 Punkte) ist jedenfalls stark ausbaufähig.

Torschützen

FAG Heymann 8, Schiller 5/2, Flodman 4, Kneule 3, Kozina 3, Malus 3, Ellebaek 2, Schmidt 2, Persson 1, Sarac 1.

HSG Novak 11/7, Rubin 7, Becher 3/1, Fredriksen 1, O. Klimpke 1, Mellegard 1, Schmidt 1, Vranjes 1, Wagner 1.

Frisch-Auf-Restprogramm

Bundeliga

TSV Hannover-Burgdorf – Frisch Auf (Freitag, 26. April, 20 Uhr), Frisch Auf – SC DHfK Leipzig (Freitag, 3. Mai, 19 Uhr), THW Kiel – Frisch Auf (Pfingstmontag, 20. Mai, 19 Uhr), Frisch Auf – MT Melsungen (Mittwoch, 29. Mai, 19 Uhr), VfL Gummersbach – Frisch Auf (Sonntag, 2. Juni, 16.30 Uhr). (jüf)