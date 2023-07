Wer hatte Grün? Hoher Schaden nach Unfall an Ampel

1 Nach dem Unfall ist noch unklar, welcher der Fahrer grün hatte. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rolf Poss

Nach einem Zusammenstoß an einer Ampel in Frickenhausen (Kreis Esslingen) ist noch nicht klar, für welchen der beteiligten Fahrer die Ampel Grün gezeigt hatte. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.















Auf etwa 13 500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Dienstagabend an einer Ampel in Frickenhausen im Kreis Esslingen entstanden ist. Wie eine Sprecherin der Polizei berichtet, waren gegen 21.25 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen, als ein 29-Jähriger links abbiegen wollte.

Nach eigener Aussage habe er dabei Grün gehabt. Zunächst hatte der Mann auf seiner Fahrt über die Hauptstraße von Linsenhofen kommend an der Ampel an der Kreuzung mit der Untere Straße angehalten. Als die Ampel laut seiner Aussage auf Grün umsprang, fuhr er los und kollidierte mit dem Auto eines 60-Jährigen, der ihm in der Hauptstraße entgegen kam. Beide Autos mussten danach abgeschleppt werden, verletzt wurde aber offenbar niemand.