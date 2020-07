1 Stefanie Eichler (Mitte) und Ingeborg Rettenmeier-Grein vom Freundeskreis Flüchtlinge Oberesslingen beraten einen Geflüchteten vor der Unterkunft in der Schorndorfer Straße. Foto: Roberto Bulgrin

Der Freundeskreis Flüchtlinge Oberesslingen will nicht nur den Geflüchteten helfen, sondern auch einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Menschen im Stadtteil näher kommen.

Oberesslingen - Für Stefanie Eichler ist klar: Was sie und ihre Mitstreiter für Geflüchtete tun, kommt nicht nur diesen zugute. Vielmehr ist es Stadtteilarbeit im besten Sinne, findet die 55-Jährige vom Freundeskreis Flüchtlinge Oberesslingen. Denn durch ihr Engagement in der Unterkunft in der Schorndorfer Straße sorgten die Ehrenamtlichen für Ruhe und Harmonie in Oberesslingen und schafften Möglichkeiten der Begegnung für alle – für Eichler sind das gute Voraussetzungen, um enger zusammenzuwachsen.