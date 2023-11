Freunde jüdischer Kultur zeigen Flagge: Jüdisches Leben in Esslingen zeigt seine vielen Facetten

1 Stolpersteine halten die Erinnerung an jüdische Opfer des Holocaust wach. Foto: Roberto Bulgrin

„Es gibt leider immer noch Antisemitismus“, weiß der Esslinger Ehrenbürger Wolfgang Drexler. Um ein Zeichen des Miteinanders zu setzen, hat der Unterstützerkreis „Jüdische Kultur in Esslingen“ eine Reihe zum jüdischen Leben in der Stadt auf den Weg gebracht.











Link kopiert

Die Diagnose des Esslinger Ehrenbürgers Wolfgang Drexler ist eindeutig: „Es gibt leider immer noch Antisemitismus. Wir müssen gemeinsam dagegen aufstehen und unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in die Mitte nehmen, um ihnen zu zeigen, dass sie zu uns gehören und dass wir fest an ihrer Seite stehen.“ Um ein weithin sichtbares Zeichen zu setzen, hat der Unterstützerkreis „Jüdische Kultur in Esslingen“ zusammen mit der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs schon vor Monaten eine Veranstaltungsreihe auf den Weg gebracht, die zeigen soll, wie sehr die jüdische Kultur auch unser Leben bereichert. Ein „Streifzug durch das jüdische Esslingen“ eröffnet die Reihe an diesem Sonntag.