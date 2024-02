Freiwillige Feuerwehr in Kirchheim: Historische und moderne Fahrzeuge der Feuerwehr werden ausgestellt

1 Unter anderem sollen bei einer Fahrzeugschau historische und moderne Einsatzfahrzeuge ausgestellt werden. Foto: Feuerwehr Kirchheim

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchheim wurde vor 175 Jahren gegründet. Das wird mit mehreren Veranstaltungen über das Jahr hinweg gefeiert, da eine große Jubiläumsfeier wegen Sanierungsarbeiten am Feuerwehrhaus in diesem Jahr nicht stattfinden kann.











Link kopiert

Die Kirchheimer Feuerwehr feiert in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen. Zum Auftakt einer ganzen Reihe von Veranstaltungen findet am Samstag, 17. Februar, eine Fahrzeugschau im Stadtzentrum statt. Ab 9 Uhr werden im Bereich der Max-Eyth-Straße zwischen Kirchheimer Rathaus und Stadtbücherei historische und moderne Einsatzfahrzeuge ausgestellt.

Blitzeinschlag vor 176 Jahren führt zur Gründung

Eine Naturgewalt führte vor 175 Jahren zur Gründung der Feuerwehr: Ein Blitz hatte am 8. August 1848 ein landwirtschaftliches Anwesen in Brand gesetzt und zerstört. Die Löschversuche mit einer pferdegezogenen Handdruckspritze konnten das nicht verhindern. Dieses Drama bekam Markgraf Wilhelm von Baden mit, der zu jener Zeit bei Herzogin Henriette im Kirchheimer Schloss zu Gast war.

Er berichtete ihr, dass in Durlach eine Freiwillige Feuerwehr gegründet worden sei, welche ein geordnetes, trainiertes Vorgehen im Brandfall ausübt. Die Herzogin war von der Idee angetan und bereit, die Kosten für die Ausbildung von drei jungen Männern zu übernehmen. Auch die Beschaffung einer entsprechenden Löschausrüstung unterstützte sie finanziell. Das war die entscheidende Triebfeder für die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr in Kirchheim unter Teck am 14. Februar 1849.

Fast 400 Einsätze im vergangenen Jahr

Wie wichtig sie für die Teckstadt ist, beweist sie auch 175 Jahre nach ihrer Gründung: Die Abteilung Stadtmitte, die 170 Angehörige zählt, rückte allein im vergangenen Jahr zu 395 Einsätzen aus. In diesem Jahr waren es bereits 53 – und das unter erschwerten Bedingungen: Die Feuerwache wird zurzeit saniert. Unter anderem wird die Leitzentrale modernisiert und eine neue Zentrale Atemschutzwerkstatt für den Landkreis Esslingen eingerichtet. Wegen der Um- und Ausbauarbeiten ist eine öffentliche Jubiläumsfeier rund um die Kirchheimer Feuerwache in diesem Jahr nicht möglich.

Gleichwohl ist die Bevölkerung zu mehreren Veranstaltungen in die Stadtmitte eingeladen: Am Samstag, 20. April, ab 14 Uhr findet die Hauptübung der Gesamtjugendfeuerwehr statt, am 20. Juli ab 10 Uhr besteht die Gelegenheit, sich über den vorbeugenden Brandschutz zu informieren. Am 19. Oktober ab 10 Uhr erhalten Interessierte Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Kirchheimer Feuerwehr und ihrer Spezialeinheiten.