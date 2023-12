„Fräulein Kurvig 2023“ gewählt: Esslingerin gewinnt Wettbewerb für Curvy-Models

1 Franziska Herb (mitte) gewinnt den Titel „Fräulein Kurvig 2023“. Foto: Sarah Becke Photography

Franziska Herb aus Esslingen ist „Fräulein Kurvig 2023“. Die 35-Jährige hat die nach Veranstalterangaben einzige Bodypositivity-Miss-Wahl der Republik gewonnen. Aus über 3200 Bewerberinnen hatten es 24 Laienkandidatinnen ins Finale geschafft.











Für Franziska Herb aus Esslingen ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Bei der Fashion-Gala „Fräulein Kurvig -Deutschlands schönste Kurven“ wurde die 35-Jährige am Samstagabend zur Siegerin der nach Veranstalterangaben einzigen Bodypositivity-Misswahl der Republik gekürt. 24 Laienkandidatinnen waren aus über 2300 Bewerberinnen ins Finale eingeladen, das im Circus Probst in Krefeld stattfand.

„Ich kann es kaum glauben“, zeigt sich Franziska Herb nach dem Gewinn des Titels „Fräulein Kurvig 2023“ überwältigt. Nachdem die Jury die Namen erst der Dritt- und dann der Zweitplatzierten verkündete, habe sie „bereits akzeptiert, dass meine Reise woanders weitergeht“, erzählt sie von diesem Abend. „Und dann das! Ich bin unfassbar glücklich.“

Mit dem Sieg ist für die gelernte Bankkauffrau, die derzeit noch als Agile Coach bei einer Firma arbeitet, der Grundstein für eine Karriere als Plus-Size-Model gelegt, denn als Prämie winkt ihr ein Vertrag mit einer Agentur. Mit ihrer Teilnahme an dem Wettbewerb hat die Esslingerin in den vergangenen Monaten erste Erfahrungen als Curvy-Model gesammelt, sie ist unter anderem für den „Fräulein Kurvig“-Kalender 2024 abgelichtet worden. Ihre positive Ausstrahlung will sie nutzen, insbesondere mehrgewichtigen Frauen Mut zu machen, zu sich selbst zu stehen.

Auch drei Prominente wurden für ihren Einsatz für Diversität geehrt: Der „Fräulein Kurvig“-Preis ging an Designer Thomas Rath, Model Sarah Knappik und Moderatorin Barbara Schöneberger.