1 Auch die TTF Neuhausen mit Spitzenmann Rainer Theiß stehen am Wochenende wieder an den Platten. Foto: /Robin Rudel

Die Entscheidung des Tischtennis-Verbandes, die Saison nur mit einer Vorrunde zu Ende zu spielen, trifft auf ein geteiltes Echo. Am Wochenende geht es weiter.















Link kopiert

Esslingen - Nun herrscht auch bei den Tischtennisspielern Klarheit, wie es mit der laufenden Spielzeit weitergeht – so klar das eben angesichts der Pandemielage sein kann. Nachdem die Schläger auch im Januar nicht bei Wettkampfspielen im Einsatz waren, hat das Präsidium von Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) entschieden, die Saison als Einfachrunde ohne Rückrunde auszutragen. Bis Ende April sollen die ausstehenden Vorrundenspiele in den Verbands- und Bezirksspielklassen nachgeholt werden. Nur bei der Jugend können die Bezirke selbst entscheiden, ob und wie sie die Rückrunde ausspielen. Somit geht es am kommenden Wochenende weiter.