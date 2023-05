1 Die Diskussionen über die neue Flugroute dauern nach Beginn des Probebetriebs weiter an. Foto: Horst Rudel

Die Debatte über die neue Flugroute geht zwei Monate nach dem Start weiter. In neu betroffenen Gebieten häufen sich Beschwerden, Menschen im Neckartal fühlen sich wahrgenommen.















„Es ist lauter geworden, vor allem in den Morgenstunden.“ Hans-Ulrich Distel aus Neuhausen nimmt den Fluglärm deutlich stärker wahr, seit die neue Route für Flüge in Richtung Süden am 23. Februar in Betrieb ging. Seitdem fliegen die Maschinen in einer engeren Kurve über sein Haus in der Bismarckstraße. Außerdem klagt Distel über „regelmäßige Abweichungen von der Route“. Dagegen spricht Thomas Matrohs, Bürgermeister der Gemeinde Deizisau, im schwer vom Fluglärm betroffenen Neckartal von „spürbarer Entlastung“.