1 Ein Flieger setzt in Stuttgart zur Landung an. Foto: Horst Rudel

Die Verwaltungschefs betroffener Kommunen rund um Nürtingen und eine Bürgerinitiative wehren sich gegen eine geplante Flugroutenänderung – notfalls mit Anwälten.















Vor der Entscheidung über die geplante neue Flugroute in Richtung Süden bei der Fluglärmkommission für den Flughafen Stuttgart haben sich betroffene Bürgermeister und die Bürgerinitiative Vereint gegen Fluglärm mit offenen Briefen positioniert und an Verkehrsminister Winfried Hermann gewandt. Am 4. Juli soll in dem Gremium über die Pläne entschieden werden. Das letzte Wort hat dann das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF).