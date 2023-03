1 Die Bundespolizei nimmt an Dienstag zwei Männer im Flughafengebäude fest. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Beamte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart vollstrecken am Dienstag drei Strafvollstreckungshaftbefehle. Ein Mann wird in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.















Am Dienstag haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart kurz aufeinander drei Strafvollstreckungshaftbefehle vollstreckt.

Wie die Bundespolizei berichtet, wurde bei der Ausreisekontrolle nach Pristina ein 27-jähriger gesuchter Dieb festgenommen. Nachdem dieser die verhängte Geldstrafe über 450 Euro bezahlt hat, konnte er seinen Flug noch erreichen.

Festnahme an S-Bahn-Haltestelle

Kurz darauf wurde ein 63-jähriger Passagier bei der Ausreisekontrolle nach Belgrad festgenommen, der sich ebenfalls wegen eines Vermögensdelikts zu verantworten hat. Auch er konnte nach Bezahlen der Geldstrafe in Höhe von 2375 Euro seinen Flug antreten.

Die dritte Festnahme erfolgte am Abend an der S-Bahn Haltestelle Echterdingen. Bei der polizeilichen Kontrolle eines 20-Jährigen stieß eine Streife der Bundespolizei auf die Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen unerlaubten Aufenthalts ohne erforderlichen Aufenthaltstitel. Da der bereits Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlen konnte wurde er am gleichen Abend in eine Justizvollzugsanstalt für die Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen eingeliefert.