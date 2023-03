1 Das Geschehen im Blick: Bundespolizei am Stuttgarter Flughafen. Foto: Ines Rudel

Ein Vater und seine zwei erwachsenen Kinder aus dem türkischen Erdbebengebiet treffen am Stuttgarter Flughafen ein. Dort stellt sich heraus: die Visa der Geschwister wurden zwischenzeitlich annulliert. Sie müssen zurück. Ein Vorgang, der Fragen aufwirft.















Zwei Geschwister (Jahrgang 1995 und 1997), die mit ihrem Vater aus dem türkischen Erdbebengebiet nach Deutschland reisten, um hier für einige Wochen bei Verwandten in Karlsruhe unterzukommen, verstehen die Welt nicht mehr. Obwohl beide ein Visum der deutschen Botschaft in Ankara besaßen und damit – so glaubten sie – formal die Einreisebedingungen erfüllten, wurden sie am Mittwochabend am Stuttgarter Flughafen abgewiesen.

Auch Engin Sanli, der Stuttgarter Rechtsanwalt, an den sich die beiden Studenten wandten, kann sich keinen Reim darauf machen. Offensichtlich wurden ihre Visa annulliert. Noch am Abend versuchte er, Kontakt mit der deutschen Botschaft in Ankara aufzunehmen, die die Visa ausgestellt hatte, erhielt jedoch keine Auskunft. Am Donnerstag versuchte er es erneut. Trotz Vollmacht wurde er „schroff abgewiesen“. „Mir wurde lediglich bestätigt, dass die am 16. März ausgestellten Visa der Geschwister annulliert worden sind.“ Begründung? Keine!

„Die Zwei waren total verstört“

Während der Vater einreisen durfte, mussten die Geschwister die Nacht bei der Bundespolizei am Flughafen verbringen. Am Donnerstagnachmittag wurden sie in ein Flugzeug nach Antalya gesetzt, das rund 900 Kilometer von dem Ort entfernt liegt, woher sie kommen: Adiyman in Südostanatolien, das die Organisation Ärzte ohne Grenzen nach dem verheerenden Erdbeben vom 6. Februar als „Geisterstadt“ bezeichnete.

„Die zwei waren total verstört“, berichtet Sanli. Sie seien auch nicht verständigt worden, dass ihre Visa nicht gültig sind. „Wenn sie vorgehabt hätten, länger als die erlaubten 90 Tage zu bleiben, hätten sie am Flughafen einen Asylantrag stellen können“, erklärt der Anwalt. Doch das hätten sie nicht im Sinn gehabt, meint Sanli: „Sie wollten sich in Deutschland einige Wochen von den Strapazen erholen und dann in der Türkei weiter studieren.“

Bundespolizei und Auswärtiges Amt bestätigen den Vorgang

Was sagt die Bundespolizei zu dem Vorgang? „Die Annullierung der beiden Visa durch die ausstellende Behörde sowie die daraus resultierenden Zurückweisungen können bestätigt werden“, teilt eine Sprecherin mit. Angesprochen auf die Gründe, verweist sie auf die deutsche Botschaft in Ankara. Das Auswärtige Amt betätigt den Vorgang ebenfalls, will sich aber „aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen nicht im Detail zu den Hintergründen äußern“. Die Annullierung sei entsprechend des Visakodex erfolgt. In wenigen Fällen kommt das offenbar vor. Normalerweise würden die Betreffenden vor der Abreise davon unterrichtet, sagte eine Sprecherin: „Wenn dies nicht möglich ist, kann die Umsetzung aber auch an der Grenzstelle erfolgen“ – in dem Fall am Stuttgarter Flughafen.

Bisher 6144 Visa für Erdbebenopfer erteilt

Das Auswärtige Amt gab unterdessen bekannt, dass bis jetzt 6144 Visa für Personen ausgestellt wurden, die von den Erdbeben betroffen sind. „5274 davon waren Schengenvisa nach dem vereinfachten Visa-Verfahren.“ Bei den anderen 870 habe es sich um nationale Visa zum Familiennachzug nach Deutschland gehandelt. 441 Visa wurden bisher für syrische Staatsangehörige erteilt, für die kein vereinfachtes Verfahren gilt.