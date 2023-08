1 Etwa 50.000 Besucher erwarten die Veranstalter bei den „Flammenden Sternen“ in Ostfildern. (Archivbild) Foto: Camera4/Jim

Das internationale Feuerwerksfestival „Flammende Sterne“ soll am Wochenende stattfinden – mehrere zehntausend Menschen werden erwartet. Doch nun sagt die Wetterprognose Regen und Gewitter voraus.















In drei Tagen soll es los gehen, die 19. Auflage des Feuerwerksfestivals „Flammende Sterne“ findet vom 25. August bis zum 27. August im Scharnhauser Park in Ostfildern statt. Rund 50.000 Besucherinnen und Besucher werden zu dem dreitägigen Festival erwartet, um sich den feurigen Wettstreit der Pyrotechnikerinnen und Techniker, welche von Belgien, Griechenland und den USA anreisen, mit anzuschauen. Doch nicht nur der Sieger des schönsten musikalisch begleiteten Feuerwerks wird gekürt – der Name ist Programm: Livemusik, Heißluftballons und Lasershows wird es auch in diesem Jahr wieder auf dem Festival geben.

Wie lautet die Wettervorhersage?

Ein Blick auf die Wetterprognose ruft allerdings Ernüchterung hervor: Regen und Gewitter sind für das kommende Wochenende in Ostfildern vorhergesagt. Laut Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gibt es jedoch noch etwas Hoffnung auf ein – zumindest teilweise – trockenes Feuerwerkswochenende. Für den Samstag sind „viel Regen und auch einige Gewitter zu erwarten“, sagt der Meteorologe. Am Sonntag sehe es aber schon wieder um einiges besser aus.

Um jedoch sicher vor der Nässe und dem Schlammboden auf dem unbefestigten Festivalgelände zu sein, empfiehlt es sich wetterfeste Kleidung und Gummistiefel einzupacken.

Funktioniert ein Feuerwerk überhaupt bei Regen?

Vorweg: Feuerwerke funktionieren auch bei schlechtem Wetter wie Regen oder auch bei Schnee. Wichtig ist allerdings, dass die Abschussgestelle, die pyrotechnischen Gegenstände und auch die Elektronik wasserdicht eingepackt werden, sodass nichts nass werden kann. Ist dies der Fall, können die Raketen auch über Stunden im strömenden Regen stehen, ohne etwas ihrer imposanten Wirkung zu verlieren.

Was sieht das Programm vor?

Am Freitag, den 25. August, wird die belgische Gruppe „Devico“ ihr Feuerwerk präsentieren. Am Samstag, den 26. August, ist die Gruppe „Fireworks America“ aus den USA dran. Abrunden wird das Programm am Sonntag, den 27. August, das aus Griechenland stammende Team „Nanos Fireworks“.

Die musikalisch begleiteten Feuerwerke beginnen an allen Tagen um 22:15 Uhr. Die Siegerehrung ist für den Sonntag gegen 22:45 Uhr geplant. Die Veranstalter des Festivals bieten ein Kombi-Ticket an. Darin enthalten sind der Eintritt und Fahrtkosten mit den öffentlichen Nahverkehr.

