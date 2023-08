„Flammende Sterne“ in Ostfildern

11 Der amerikanische Pyrotechniker Scott Danielson und sein Team zaubern filigrane Flammenbilder an den Himmel über dem Scharnhauser Park. Foto: Roberto Bulgrin

Trotz einer Unterbrechung wegen eines Unwetters am Freitag erlebten die Besucher bei den „Flammenden Sternen“ internationale Feuerwerkskunst und Partystimmung. Was waren die Höhepunkte?















Weil gegen 21.50 Uhr ein schweres Gewitter aufzog, war das belgische Feuerwerk von Patrick de Winter am späten Freitagabend bei den „Flammenden Sternen“ erst einmal aufgeschoben. Die 7000 Festivalbesucher wurden aufgefordert, das Gelände im Scharnhauser Park in Ostfildern zu verlassen, um Autos oder Schutzräume aufzusuchen. „Das hat alles gut geklappt“, sagte Yannick Bindel, der Einsatzleiter des Deutschen Roten Kreuzes in Ostfildern, das mit großem Aufgebot vor Ort war. „Durch das Unwetter gab es keine Verletzten“, bestätigte Markus Oßwald, Kreisbereitschaftsleiter des DRK.