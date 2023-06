Lotta Wellnitz 16.06.2023 - 19:33 Uhr , aktualisiert am 16.06.2023 - 19:33 Uhr

1 Joker Joselu sicherte den Spaniern mit seinem späten Treffer zum 2:1 gegen Italien den Einzug ins Finale der Nations League. Dort wartet am Sonntag Kroatien. Foto: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto/IMAGO/www.imagephotoagency.it

Bei DAZN, Sky oder vielleicht doch im Free-TV bei ARD oder RTL? Wo kann man das UEFA Nations League Finale am Sonntag zwischen Kroatien und Spanien anschauen?















Link kopiert

Ohne die DFB-Elf findet in dieser Woche die Endrunde der Nations League in den Niederlanden statt. Die UEFA hat den Wettbewerb initiiert, damit die Länderspiele rund um Welt- und Europameisterschaften den Charakter von Pflichtspielen bekommen.

Rund neun Monate nach dem Ende der Gruppenphase soll jetzt der dritte Sieger des von der UEFA 2018 eingeführten Wettbewerbs ermittelt werden – und der heißt am Ende entweder Kroatien oder Spanien.

Beide Teams gewannen nämlich diese Woche ihre Halbfinalspiele. Spanien schlug am Donnerstag in Enschede Europameister Italien mit 2:1 (1:1). Zu verdanken hatte das das Team von Trainer Luis de la Fuente dem ehemaligen Bundesligaspieler Joselu. Der Joker traf zwei Minuten vor dem Ende der Partie zum 2:1 und sorgte so dafür, dass Spanien zum zweiten Mal nach 2021 das Finale erreichte.

Bereits am Mittwochabend konnte sich Kroatien, der WM-Dritte von 2022, den Finaleinzug sichern. In einem packenden Halbfinale gewann das Team um Kapitän Luka Modrić gegen Gastgeber Niederlande mit 4:2 (2:2, 0:1) nach Verlängerung.

Wo kann man das Finale sehen?

Das Endspiel am Sonntag heißt jetzt also Kroatien gegen Spanien. Gespielt wird in Rotterdam im Stadion Feijenoord „De Kuip“, dem zweitgrößten Stadion der Niederlande. Hier trägt der Fußballclub Feyenoord Rotterdam seine Spiele in der ersten niederländischen Liga, der Eredivisie, aus.

Wenn das Spiel um 20.45 Uhr angepfiffen wird, kann man das beim Streaming-Anbieter DAZN sehen. Der hatte bereits die Halbfinalspiele übertragen und wird auch das Spiel um Platz 3 zwischen den Niederlanden und Italien zeigen. Das findet ebenfalls am Sonntag statt, Anpfiff ist um 15 Uhr in Enschede.

Allerdings: Das Finale der Nations League kann man ebenfalls im Free-TV sehen – und zwar bei RTL. Der Sender hat sich nämlich Übertragungsrechte gesichert. Wer will, kann die Partie also live im Fernsehen verfolgen, oder aber im Stream auf RTL+, waipu.tv und zattoo.