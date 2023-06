1 Um diesen Pokal werden Kroatien und Spanien am Sonntag kämpfen. Foto: IMAGO/Independent Photo Agency

In der Nations League steht am Sonntag das große Finale zwischen Kroatien und Spanien an. Zum dritten Mal wird der Sieger des 2018 eingeführten UEFA-Wettbewerbs ermittelt.















Es ist zwar keine Welt- oder Europameisterschaft, trotzdem erwartet Fußballfans am Sonntagabend ein internationales Fußballendspiel. Dann nämlich findet das Finale in der UEFA Nations League statt.

Die UEFA hat den Wettbewerb ins Leben gerufen, um den Länderspielen rund um Welt- und Europameisterschaften den Charakter von Pflichtspielen zu verleihen. Die Endrunde der Nations League 2022/23 findet in der Niederlande statt.

Wer ist steht im Finale?

Nach Donnerstagabend ist klar: Spanien folgt Kroatien ins Finale. Die Spanier hatten mit einem 2:1 Erfolg (1:1) gegen Europameister Italien den Finaleinzug perfekt gemacht. Der frühere Bundesligaprofi Joselu (1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96) schoss in Enschede zwei Minuten vor dem Ende der Partie den Siegtreffer. Zuvor hatte Yeremy die Spanier in der dritten Minute in Führung gebracht, ehe der Ex-Dortmunder Ciro Immobile per Handelfmeter ausglich.

Bereits am Mittwoch hatte sich der WM-Dritte Kroatien in Rotterdam in einem spektakulären Spiel mit 4:2 nach Verlängerung gegen Gastgeber Niederlande durchgesetzt. Das Team um Luka Modric kann damit weiter auf den ersten großen Titel hoffen, für Spanien könnte es der erste seit dem EM-Triumph vor elf Jahren werden.

Wo findet das Finale statt?

Die Titel-Entscheidung wird am Sonntag, 18. Juni, in Rotterdam fallen – und zwar im Stadion Feijenoord „De Kuip“, dem zweitgrößten Stadion der Niederlande. Das hat 51.117 Plätze und ist die Heimspielstätte des niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam. Los geht es um 20.45 Uhr. Sehen kann man das Spiel im Free-TV bei RTL oder beim Streaminganbieter DAZN.

Die beiden Verlierer der Halbfinalspiele – also die Niederlande und Italien – treffen ebenfalls am Sonntag (15 Uhr/DAZN) aufeinander. In Enschede kämpfen sie um den eher unbedeutenden Platz Drei der Nations League.