1 Netflix bietet eine große Auswahl von Filmen. Wir verraten, welche romantischen Filme man gesehen haben sollte. Foto: shutterstock / Proxima Studio

Auf der Suche nach einem romantischen Film? Wir haben die 18 besten Liebesfilme gesammelt, die aktuell auf Netflix zu sehen sind.

Wir haben die 18 besten Liebesfilme nach IMDb Bewertungen auf Netflix für Euch zusammengefasst. Manche Filme könnten nicht mehr verfügbar sein, da Netflix das Programm ständig erweitert oder auch Inhalte entfernt.

1. Forrest Gump (1994)

IMDb 8.8

Forrest Gump ist ein einfacher Mann mit geringer Intelligenz. Auf der Suche nach seiner großen Liebe Jenny stolpert er durch einige bedeutende Momente der Geschichte.

Forrest Gump auf Netflix anschauen

2. Your Name. (2016)

IMDb 8.4

Mitsuha ist eine Highschool-Schülerin aus einer kleinen Stadt in den Bergen und Tochter des Bürgermeisters. Taki ist ein Schüler aus Tokio, der mal ein Künstler werden will. Immer wieder haben Taki und Mitsuha seltsame Träume, in denen sie plötzlich ein komplett anderes Leben führen...

Your Name. auf Netflix anschauen

Auch interessant:

3. Moonrise Kingdom (2012)

IMDb 7.8

In der 1960ern verlieben sich auf einer kleinen Insel in New England ein Junge und ein Mädchen. Eines Tages entschließen sich die beiden, gemeinsam durchzubrennen. Die ganze verschlafene Insel ist in Aufruhr und sucht nach den Verliebten.

Moonrise Kingdom auf Netflix anschauen

4. Wie ein einziger Tag (2004)

IMDb 7.8

Soziale Unterschiede machen die Liebe eines armen Mannes und einer reichen Frau zu einem gesellschaftlichen Tabu. Doch diese Liebe überdauert Jahre und große Tragödien.

Wie ein einziger Tag auf Netflix anschauen

5. Blau ist eine warme Farbe (2013)

IMDb 7.7

Adèle ist eine Schülerin an einer Highschool in Frankreich, die noch wenig Erfahrung mit Jungs und der Liebe hat. Als sie merkt, dass Männer sie nicht sexuell anziehen, taucht die Künstlerin Emma in ihrem Leben auf. Von Emma geht eine Anziehung aus, die Adèle so noch nie erlebt hat.

Blau ist eine warme Farbe auf Netflix anschauen

6. Der seltsame Fall des Benjamin Button (2008)

IMDb 7.8

Durch eine rätselhafte Krankheit ist Benjamin Button dazu verdammt, rückwärts zu altern. Als er Daisy kennenlernt, entsteht zwischen ihnen eine besondere Verbindung, einzig getrennt durch ihren Altersunterschied.

Der seltsame Fall des Benjamin Button auf Netflix anschauen

7. Love, Simon (2018)

IMDb 7.6

Der Teenager Simon verliebt sich in einen Jungen, den er nur per Mail kennt. Er macht sich auf die Suche nach seiner unbekannten Liebe und muss sich auf dem Weg auch selbst finden.

Love, Simon auf Netflix anschauen

8. Titanic (1997)

IMDb 7.8

Der arme Künstler Jack kommt unerwartet an eines der begehrten Tickets für die Überfahrt von Irland nach Amerika auf der RMS Titanic. An Board lernt er die Aristokratin Rose kennen - beide verlieben sich ineinander.

Titanic auf Netflix anschauen

9. Besser geht's nicht (1997)

IMDb 7.7

Ein missmutiger und neurotischer Autor trifft auf eine Kellnerin, die ihn und seine Macken tolerieren kann.

Besser geht's nicht auf Netflix anschauen

10. Die Entdeckung der Unendlichkeit (2014)

IMDb 7.7

Stephen Hawking war einer der weltbekanntesten Physiker seiner Zeit. In seinen jungen Jahren lernt er seine große Liebe und spätere Ehefrau Jane kennen. Dieser Film handelt von ihrer Geschichte.

Die Entdeckung der Unendlichkeit auf Netflix anschauen

11. Sinn und Sinnlichkeit (1995)

IMDb 7.7

Als ihr reicher Vater verstirbt, lässt er seine Frau und die beiden Töchter verarmt zurück. Die geltenden Regeln der Erbschaft verlangen, dass er sein gesamtes Vermögen seinem Sohn aus erster Ehe hinterlässt.

Sinn und Sinnlichkeit auf Netflix anschauen

12. Crazy, Stupid, Love. (2011)

IMDb 7.4

Als seine Frau ihn um die Scheidung bittet, gerät die Welt von Cal aus den Fugen. Im Single-Leben ist der unscheinbare Mann aber vollkommen unbeholfen. Zum Glück lernt er den Aufreißer Jacob kennen, der ihm unter die Arme greift.

Crazy, Stupid, Love. auf Netflix anschauen

13. Ein ganzes halbes Jahr (2016)

IMDb 7.4

Lou Clark wechselt ihre Jobs häufiger als ihre Kleidung. Ein Arbeitsvermittler gibt ihr eine letzte Chance: Ein seit Kurzem gelähmter Banker, der im Rollstuhl sitzt, braucht Hilfe in seinem Alltag. Zwischen den beiden entsteht eine besondere Beziehung.

Ein ganzes halbes Jahr auf Netflix anschauen

14. Funny Girl (1968)

IMDb 7.4

Barbra Streisand spielt die berühmte Komödiantin und Entertainerin Fanny Brice. In den frühen 1900er Jahren erleben wir den Aufstieg von Fanny zur bekannten Schauspielerin und erhalten Einblicke in ihre Liebesgeschichte zu Nick Arnstein.

Funny Girl auf Netflix anschauen

15. Ich habe meinen Körper verloren (2019)

IMDb 7.6

Eine Hand bricht aus einem Labor aus und versucht ihren Körper wiederzufinden. Es ist die Hand von Naoufel, die auf ihrem Weg die Erinnerungen an die Liebe zu Gabrielle durchlebt.

Ich habe meinen Körper verloren auf Netflix anschauen

16. Tatsächlich... Liebe (2003)

IMDb 7.6

Acht Paare, acht Geschichten. Die hektische Zeit kurz vor Weihnachten bringt das Liebesleben der Menschen ganz schön durcheinander.

Tatsächlich... Liebe auf Netflix anschauen

17. The Shape of Water (2017)

IMDb 7.3

Elisa, eine stumme Reinigungskraft in einem geheimen Forschungslabor, verliebt sich in ein dort gefangen gehaltenes Wesen.

The Shape of Water auf Netflix anschauen

18. The Lobster (2015)

IMDb 7.2

In dieser Dystopie haben es Singles nicht leicht, denn sie werden verhaftet und in ein Hotel gebracht, um einen Partner zu finden. Schaffen sie es nicht, innerhalb von 45 Tagen ein passendes Gegenstück zu finden, werden sie in Tiere verwandelt und in den Wald verbannt.

The Lobster auf Netflix anschauen

Jetzt weiterlesen: