Auf der Suche nach einer guten True Crime Doku? Wir haben die 19 besten Dokumentationen über wahre Verbrechen gesammelt, die aktuell auf Netflix zu sehen sind.

Wir haben die 19 besten True Crime Dokus nach IMDb Bewertungen auf Netflix für Euch zusammengefasst. Manche Dokumentationen könnten nicht mehr verfügbar sein, da Netflix das Programm ständig erweitert oder auch Inhalte entfernt.

1. Making a Murderer (2015)

IMDb 8.6 | Serie

Steven Avery wird in dieser Doku-Serie über einen Zeitraum von 10 Jahren mit der Kamera begleitet. Das ist die Geschichte über einen Mann, der jahrelang unschuldig im Gefängnis saß und nach seiner Freilassung mutmaßlich einen Mord beging.

Making a Murderer auf Netflix anschauen

2. The Keepers (2017)

IMDb 8.1 | Serie

Die Nonne und Lehrerin Cathy fällt 1969 einem Verbrechen zum Opfer. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt.

The Keepers auf Netflix anschauen

3. Der Fall des Gabriel Fernandez (2020)

IMDb 8.1 | Serie

Filmemacher Brian Knappenberger untersucht in dieser Dokumentation den tragischen Tod des 8-jährigen Gabriel Fernandez. Warum wurde der Junge nicht vor dem Missbrauch der Mutter und deren Partner geschützt?

Der Fall des Gabriel Fernandez auf Netflix anschauen

4. Don’t F**k With Cats: Die Jagd nach einem Internet-Killer (2019)

IMDb 8.0 | Serie

Das Internet liebt Katzen. Als ein Unbekannter in einem Video Kätzchen quält und tötet, will eine Gruppe den Tierquäler ausfindig machen.

Don’t F**k With Cats auf Netflix anschauen

5. The Staircase: Tod auf der Treppe (2018)

IMDb 7.9 | Serie

Hat er es getan? Diese Frage beschäftigt das Gericht im Mordprozess gegen den Schriftsteller Michael Petersen nach dem Tod seiner Frau.

The Staircase auf Netflix anschauen

6. Ted Bundy: Selbstporträt eines Serienmörders (2019)

IMDb 7.8 | Serie

Bundy ist einer der bekanntesten Serienmörder in der Geschichte. In seiner Todeszelle stellt er sich Fragen in einem Interview. Ein seltener Einblick in den Kopf eines Killers.

Ted Bundy: Selbstporträt eines Serienmörders auf Netflix anschauen

7. Der Teufel wohnt nebenan (2019)

IMDb 7.6 | Serie

Ein älterer Mann aus Cleveland wird vor ein Gericht in Israel gestellt. Der Vorwurf: Der Mann ist "Ivan der Schreckliche", ein ehemaliger brutaler Aufseher in einem Konzentrationslager.

Der Teufel wohnt nebenan auf Netflix anschauen

8. Athletin A (2020)

IMDb 7.6 | Film

Athletinnen im amerikanischen Profi-Turnsport brechen ihr Schweigen und berichten über die vertuschten Grausamkeiten des Sportmediziners Dr. Larry Nassar.

Athletin A auf Netflix anschauen

9. Evil Genius (2018)

IMDb 7.5 | Serie

Die wahre Geschichte des grausamsten Banküberfalls in den USA.

Evil Genius auf Netflix anschauen

10. Tiger King - Großkatzen und ihre Raubtiere (2020)

IMDb 7.5 | Serie

Zwischen Joe Exotic und anderen Großkatzenexzentrikern entwickelt sich eine gefährliche Rivalität. Eine skurrile Story über einen Tierparkboss, der in einen Mordkomplott verwickelt wird.

Tiger King auf Netflix anschauen

11. The Confession Tapes (2017)

IMDb 7.5 | Serie

Wie weit müssen Menschen getrieben werden, um Straftaten zu gestehen, die sie nicht begangen haben? Videotapes von echten Verhören gewähren einen Blick in die hinterhältigen psychologischen Taktiken der amerikanischen Strafverfolgung.

The Confession Tapes auf Netflix anschauen

12. Surviving R. Kelly (2019)

IMDb 7.5 | Serie

Mehrere Frauen erheben schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen R&B Star R. Kelly. Es geht um sexuellen Missbrauch, den Kelly bis heute leugnet.

Surviving R. Kelly auf Netflix anschauen

13. Geständnisse eines Mörders (2019)

IMDb 7.4 | Serie

Henry Lee Lucas gesteht in den 1980er-Jahren seine Schuld an Hunderten Morden. Seine detaillierten Erzählungen überzeugen die Strafermittler. Doch die Beweise lassen an seinem Geständnis zweifeln.

Geständnisse eines Mörders auf Netflix anschauen

14. Der Mörder in Aaron Hernandez (2020)

IMDb 7.4 | Serie

Eine Dokumentation über den erfolgreichen Footballstar Aaron Hernandez, der zu einem verurteilten Mörder wurde.

Der Mörder in Aaron Hernandez auf Netflix anschauen

15. Wer hat den kleinen Grégory getötet? (2019)

IMDb 7.4 | Serie

Als ihr 4-jähriges Kind ermordet wird, versucht ein Paar den schwer fassbaren Killer zu finden.

Wer hat den kleinen Grégory getötet? auf Netflix anschauen

16. Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord (2021)

IMDb 7.3 | Film

Maximilian Schmidt verkauft Drogen im Wert von ca. 4,1 Millionen Euro aus seinem Kinderzimmer heraus. Die wahre Story hinter der Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“.

Shiny_Flakes auf Netflix anschauen

17. American Murder: Die Bilderbuchfamilie (2020)

IMDb 7.2 | Film

Shanann Watts und ihre beiden kleinen Töchter verschwinden 2018 spurlos. Die tragischen Details der Geschichte haben weltweit für Schlagzeilen und Entsetzen gesorgt.

American Murder auf Netflix anschauen

18. Jeffrey Epstein: Filthy Rich (2020)

IMDb 7.1 | Serie

Weil ihm vorgeworfen wird, jahrzehntelang Frauen und minderjährige Mädchen missbraucht zu haben, wird der reiche Investmentbanker Jeffrey Epstein 2019 verhaftet.

Jeffrey Epstein: Filthy Rich auf Netflix anschauen

19. Der Yorkshire Ripper (2020)

IMDb 7.1 | Serie

Zwischen 1975 und 1980 treibt ein Killer sein Unwesen in Nordengland. Der Mörder wird schnell mit der mysteriösen Figur „Jack the Ripper“ verglichen.

Der Yorkshire Ripper auf Netflix anschauen