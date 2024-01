Filderkommunen auf der CMT: Städtepartnerschaft steht auf Reisemesse im Mittelpunkt

1 Die Besucherinnen und Besucher der CMT können sich über Fernreisen, aber auch Kurztrips informieren. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Filderkommunen Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt wollen die CMT nutzen, um für sich zu werben.











Link kopiert

Dass das Siebenmühlental und die dort ansässige Gastronomie weit über die Region hinaus bekannt ist, das fällt Angelika Goldak, der Leiterin der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing in Leinfelden-Echterdingen, immer wieder auf. Das sei auch deutlich geworden, als im Sommer auf dem Gelände der Eselsmühle ein Feuer ausgebrochen war.

Zur Bekanntheit des Tales habe natürlich auch die Komede-Scheuer der Mäulesmühle beigetragen, wo das Duo Albin Braig und Karlheinz Hartmann über Jahre hinweg die Mundart-Sketche für „Hannes und der Bürgermeister“ produziert und aufgeführt hatte. Dennoch wird die Stadt Leinfelden-Echterdingen von Samstag, 13. Januar, an auf der Reisemesse CMT wieder Werbung in eigener Sache machen. „Wir wollen offenbaren, was wir an Kostbarkeiten haben“, sagt Angelika Goldak. Und: „In Sachen Naherholung können wir durchaus punkten.“

Denn die Besucherinnen und Besucher der Messe können sich bis zum 21. Januar nicht nur über Fernreisen informieren. Am Stand der Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH und damit in der Halle 6 werden Freunde von Kurztrips und der Naherholung fündig. Dort werden auch die Filderkommunen Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen ihre Vorzüge präsentieren.

Leinfelden-Echterdingen wird dieses Mal insbesondere über seine Partnerschaft mit der französischen Stadt Manosque informieren. „Diese Partnerschaft wird 50 Jahre alt“, sagt Angelika Goldak. Auf das anstehende Jubiläum, das von Januar an bis Juli gefeiert wird, und das dazu gehörige Programm will die Stadt aufmerksam machen. Ein stimmungsvolles Ortsbild von Echterdingen sowie Blickfänger aus Manosque werden zu sehen sein.

Das für die Filder typische Kraut und der für die Provence typische Lavendel werden speziell bedruckte Karten zieren, die Lust auf mehr machen sollen. „Den ein oder anderen könnte das natürlich auch auf die Idee bringen, mal wieder in die Provence zu reisen“, sagt Angelika Goldak. Schauspieler In Kostümen werden auf das aktuelle Programm des Theaters unter den Kuppeln in Stetten aufmerksam machen. Zudem wird über das in Leinfelden-Echterdingen ansässige Spielkartenmuseum informiert.

Radtouren durch die Streuobstwiesen

Die Nachbarkommune Filderstadt präsentiert sich am Regio-Messestand gemeinsam mit dem Sport- und Badezentrums Fildorado. Die Kommune wird einen Plan von Filderstadt zeigen, auf dem Sehenswertes aus Natur, Kultur und Kunst dargestellt ist. Radtouren durch die Filderstädter Stadtteile, durch malerische Streuobstwiesen, vorbei an Kunstwerken sowie eine Route rund um den Flughafen werden vorgestellt. Informationen über das Kultur- und Kongresszentrum Filharmonie, das Filderstadt-Museum, das Serigrafie-Museum, den Uhlbergturm sowie über Stadtführungen werden angeboten.

Die Urlaubsmesse CMT hat vom 13. bis 21. Januar täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.