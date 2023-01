1 Auch Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen werden ihre Vorzüge auf der Reisemesse CMT präsentieren.Archivfoto: Thomas Krämer Foto:

Noch sind sich die Experten uneins, ob die Pandemie vorbei ist. Die meisten Coronamaßnahmen aber sind gefallen und die beliebte Publikumsmesse CMT wird nach zweijähriger Pause von Samstag, 14. Januar, an wieder sehr viele Reiselustige auf die Fildern locken. Die Besucherinnen und Besucher können sich dort über Fernreisen informieren. Am Messestand der Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH und in der Halle 6 werden Freunde von Kurztrips und der Naherholung fündig. Dort werden unter anderen Kommunen auch Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen ihre Vorzüge präsentieren. „Das Siebenmühlental und das Reichenbachtal sind schon ein tolles Pfund, mit dem wir wuchern können“, sagt Angelika Goldak, Leiterin der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing in Leinfelden-Echterdingen unserer Zeitung. Eine Besonderheit der Flughafen- und Messestadt sei beispielsweise das Naturidyll an der Musberger Eselsmühle. Verkleidete Schauspieler werden auf der CMT auf das Programm des Theaters unter den Kuppeln in Stetten aufmerksam machen.

Speziell bedruckte Karten sollen Lust darauf machen, zum Krautfest in die Stadt zu kommen, die Kulturaktion Kunst bewegt L.-E. kennenzulernen oder im nächsten Sommer dem Strändle in Leinfelden-Echterdingen einen Besuch abzustatten. Das ebenfalls in Leinfelden-Echterdingen beheimatete Deutsche Spielkartenmuseum stellt derweil sein begehbares Kartenhaus auf der CMT auf. Es ist Teil des Jubiläumsprogramms des Museums, welches im vergangenen Jahr 40 Jahre alt wurde. Es zeigt Beispiele aus der Schatzkammer des Museums, das mehr als 30 000 Kartenspiele beherbergt, die in sieben Jahrhunderten weltweit entstanden sind.

Die Nachbarkommune Filderstadt präsentiert sich am Regio-Messestand gemeinsam mit dem Sport- und Badezentrums Fildorado. Verschiedene Radtouren, die durch die Filderstädter Stadtteile, rund um den Flughafen, zu verschiedenen Kunstwerken und zu den typischen Streuobstwiesen führen, werden dort vorgestellt. Besucherinnen und Besucher der CMT können sich über das Kultur- und Kongresszentrum Filharmonie, das Filderstadt-Museum, das Serigrafie-Museum, den Uhlbergturm sowie die verschiedene Stadtführungen informieren. Gewinnspiele werden angeboten.

Die Urlaubsmesse CMT hat vom Samstag, 14. bis Sonntag, 22. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.