Streuobstwiesen in Filderstadt

1 Keinesfalls soll das Obst einfach vergammeln. Foto: picture alliance / dpa/Arno Burgi

Filderstadt stellt die Früchte seiner Streuobstbäume von diesem Jahr an kostenlos für jeden zur Verfügung. Die Verwaltung spricht von einem „Soforthilfeprogramm“ wegen gestiegener Lebensmittelpreise.















Die Preise für Energie, aber auch für Lebensmittel steigen. Immer mehr Menschen wollen und müssen sparen. Die Stadt Filderstadt hat sich deshalb dazu entschieden, von diesem Jahr an die gesamten Erträge von städtischen Obstbäumen den Einwohnerinnen und Einwohnern kostenlos für die Abernte zur Verfügung zu stellen. Dieses „Soforthilfeprogramm“ trage dazu bei, dass alle Zugang und Unterstützung erhalten, sich gesund, biologisch und ausgewogen mit Lebensmitteln zu versorgen, schreibt die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite www.filderstadt.de. Dort findet sich auch eine Übersicht mit allen städtischen Obstbäumen und Flächenlosen. Jeder dürfe frei wählen und sich am Ertrag bedienen und erfreuen, schreibt die Verwaltung.

Die Bäume dürfen nicht beschädigt werden

Ausdrücklich wird darum gebeten, nur reifes Obst zu ernten, da anderenfalls Äste beschädigt oder abgerissen werden könnten. Zudem seien die Bäume grundsätzlich pfleglich und umsichtig zu behandeln. Eine Rückmeldung an die Stadt hinsichtlich des gewählten Obstbaumes sei nicht notwendig. Die Kennzeichnung und Reservierung von einzelnen Bäumen sei untersagt.

Auch auf privaten Streuobstwiesen soll das reife Obst nicht vergammeln. Darum sind beim Filderstädter Umweltreferat, Uhlbergstraße 33 in Plattenhardt, Telefon 0711/7003-648, seit Kurzem wieder kostenlos gelbe Bänder erhältlich. Damit können Streuobstwiesenbesitzer, die selbst nicht ernten können oder wollen, die Bäume markieren, die für jedermann zur Abernte freigegeben sind. Im Landkreis Esslingen gibt es etwa 9600 Hektar an Streuobstwiesenflächen mit geschätzt 768 000 Bäumen. An der Aktion „Gelbes Band“ beteiligen sich mittlerweile 40 von 44 Kommunen, Filderstadt war eine der Vorreiterstädte und ist bereits seit 2015 dabei.