Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Vaihingen: Nach Explosion: Stromausfall in Vaihingen

5 An der Katzenbachstraße kam es zu einer Explosion in einem Wohnhaus. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Wegen der Aufräumarbeiten müssen Strom und Gas in der näheren Umgebung des Unglücksortes abgedreht werden. Die Feuerwehr bietet Hilfe an.











Link kopiert

Nach der Explosion in einem Wohnhaus an der Katzenbachstraße in Vaihingen sind am Mittwochnachmittag mehrere Straßen in der Umgebung des Unglücksortes vorübergehend ohne Strom. Die Feuerwehr habe den Strom abstellen lassen müssen, sagte deren Sprecher Daniel Anand.

Auch das Gas wurde abgedreht. Beides sei aufgrund der Aufräumarbeiten in der Katzenbachstraße notwendig. Das teilt die Feuerwehr auf X mit. „Das wird auch noch mehrere Stunden dauern“, so Anand. Betroffen ist der Bereich zwischen Enge Straße, Seerosenstraße, Katzenbachstraße, Bachstraße und Robert-Leicht-Straße.

Damit die Menschen nicht in kalten dunklen Wohnungen sitzen müssen, ist eine Notunterkunft eingerichtet. Diese befindet sich im Feuerwehrhaus Vaihingen, Bachstraße 6. Das Deutsche Rote Kreuz versorge die Menschen dort. Wie lange genau die Unterbrechung dauern werde, stehe noch nicht fest.