Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Vaihingen: Explosion: Hauswand stürzt ein

In Stuttgart-Vaihingen hat am Mittwochnachmittag eine Explosion die Menschen aufgeschreckt. Es krachte an der Katzenbachstraße, in dem betroffenen Wohnhaus brach auch ein Feuer aus. Gleich mehrere Notrufe gingen gegen 13.30 Uhr bei der Feuerwehr ein, die mit rund 60 Einsatzkräften ausrückte. Als sie zu dem Haus kamen, war eine Wand des Gebäudes bereits eingestürzt. Trümmerteile fielen auf die Straße. Gut eine Stunde nach dem Ereignis dauern die Löscharbeiten noch an.

Eine Person wurde bei der Explosion verletzt

Bei der Explosion und dem Ausbruch des Feuers sei eine Person verletzt worden. Die Frau habe das Wohnhaus aber selbstständig verlassen und sich in Sicherheit bringen können. Zunächst war noch ein kleiner Hund vermisst worden. Wehrleute konnten ihn aber ausfindig machen und mit Atemschutzausrüstung aus den Trümmern holen. Das beschädigte Haus kann noch nicht wieder betreten werden. Zunächst muss geklärt werden, wie es um die Statik bestellt ist. „Partiell können unsere Leute aber rein“, sagt der Feuerwehrsprecher Daniel Anand. Die Ursache der Explosion und des Brandes stehe noch nicht fest. Die Feuerwehr bittet, die Zufahrt zur Katzenbachstraße für Einsatzfahrzeuge freizuhalten. Die Straße sei aktuell durch Einsatzfahrzeuge teilweise blockiert. Das führt auch zu Problemen für den Schienenersatzverkehr: Die Busse, die anstatt der S-Bahnen eingesetzt sind, kommen nicht mehr durch und müssen einen Umweg fahren.