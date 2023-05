27 Wasser marsch! Beim Tag der offenen Tür konnte der potenzielle Feuerwehrnachwuchs während einer Löschübung schon mal seine Zielsicherheit testen. Foto: Eibner-Pressefoto/Michael Memmler

4 000 bis 8 000 Besucher beim Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr Sindelfingen. Werbung sogar bei den ganz Kleinen im Kindergarten.















Link kopiert

Die Schlange der Kinder, die gerne eine Runde mit dem Spritzenwagen drehen wollten, war fast halb so lang wie das Feuerwehrhaus. Auf Rieseninteresse bei Klein und Groß stieß am Samstag, mit geschätzten 4 000 bis 8 000 Besuchern, der Tag der offenen Tür der Feuerwehr Sindelfingen, die erste Veranstaltung dieser Art seit 2018. „Wir sind ganz froh, dass es so gut angenommen wird“, erklärte sichtlich zufrieden der erste stellvertretende Abteilungskommandant Alexander Hartmann, „es macht Spaß – dafür opfert man gerne seinen freien Tag.“