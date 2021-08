1 Seine rauchig-dunkle Außenfassade ist das Erkennungsmerkmal des neuen Feuerwehrgerätehauses in Wäldenbronn. Foto: Roberto Bulgrin

Geplant – gebaut – genutzt. Das neue Feuerwehrgerätehaus in Esslingen-Wäldenbronn muss sich nun im Feuerwehralltag bewähren. Sein ungewöhnliches Erscheinungsbild aber sorgt bei den Mitgliedern der Feuerwehr für Zündstoff.

Esslingen - Bei jedem Umzug gibt es diesen einen Karton, den man irgendwann einmal ausräumen möchte. Er wird in eine Ecke gestellt – und bleibt dort bis zum nächsten Umzug stehen. So soll es der Freiwilligen Feuerwehr Wäldenbronn nicht ergehen, meint der Esslinger Gesamtkommandant Oliver Knörzer. Bis zum Ende der Sommerferien müssen die etwa 40 Mitglieder ihr bisheriges Feuerwehrhaus in der Alten Kelter komplett leerräumen und in den Neubau in den Seewiesen in der Barbarossastraße umziehen. Das etwa 2,15 Millionen Euro teure Bauprojekt in Wäldenbronn wurde nun vollständig abgeschlossen und muss sich in einer Praxis- und Nutzungsphase im Feuerwehr-Alltag bewähren.